Valgtopp sier det er Trumps feil om republikanerne mister Senatet

Natt til onsdag velger innbyggerne i den amerikanske delstaten Georgia to senatorer i sitt spesialvalg. Utfallet av her avgjør hvorvidt det er påtroppende president Joe Bidens parti demokratene eller republikanerne som får kontroll over det amerikanske senatet, som vil definere hvorvidt presidenten får gjennomført sin kommende politikk eller ikke.



Dødt løp

Natt til onsdag, da to tredjedeler var talt opp, viste dødt løp mellom kandidatene.

Om republikanerne går på tap som gjør at de mister senatet mener Gabriel Sterling, som jobber for delstatens valgmyndighet, vil være sittende president Donald Trumps skyld.

– Ansvaret vil ene og alene være president Trumps på grunn av hans handlinger siden 3. november, sier han til CNN.

Trump har fortsatt ikke erkjent Bidens valgseier, og har siden kommet med en rekke udokumenterte anklager om valgjuks. En telefonsamtale mellom presidenten og Georgias øverste valgmyndighet, der Trump ber ham «finne stemmer», har også fått mye oppmerksomhet de siste dagene.

Kraftig kritikk

Sterling er ikke nådig i sin kritikk av presidenten:

– Når du forteller folk at «stemmen din teller ikke» og «den har blitt stjålet», så starter folk å tro det, og når du forteller de to senatorene at de må be den valgansvarlige om å trekke seg, og starter en borgerkrig i det republikanske parti, når vi trenger samhold, sier han.

– Alt dette stammer fra hans beslutninger siden valget 3. november, følger han opp.

Sterling gikk også ut med kritikk av presidentens påstander mandag. Da gikk han punkt for punkt gjennom presidentens påstander om valgjuks for å avkrefte dem.