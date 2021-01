Nå telles stemmene i skjebnevalget: – Det er ganske stressende

I 01-tiden natt til onsdag norsk tid, klokken 19 lokal tid, var mesteparten av stemmelokalene i den amerikanske delstaten Georgia stengt. Senatorvalget som avholdes nå beskrives som et skjebnevalg for påtroppende president Joe Biden, og utfallet vil i stor grad avgjøre hvorvidt han vil evne å gjennomføre sin politikk eller ei.

Dødt løp

Slik var prognosene på valgdagen: I den første duellen leder David Perdue (R) med 0,26 prosentpoeng på utfordreren Jon Ossoff (D).

I den andre leder Kelly Loeffler (R) med 0,7 poeng på Raphael Warnock (D).

TV 2s snitt av de siste meningsmålingene viser at det nok en gang kan ta flere dager å avgjøre et amerikansk valg, og tallknuser Terje Sørensen turte tirsdag ikke slå fast hvem som vinner, og til slutt ender opp med å kontrollere det amerikanske senatet.

I 02-tiden norsk tid er en del av resultatene begynt å tikke inn, men de fleste nyhetssteder er klare på at disse ikke sier om som mye om hvem som til slutt vil ende med seieren. Ifølge politisk sjef i CNN, David Chalian, er 94 prosent av stemmene som er kjent hittil fra de som har stemt før valgdagen, noe demokrater tradisjonelt gjør hyppigere enn republikanere.

Dette er kandidatene: Republikaneren Kelly Loeffler ble utnevnt som senator i desember 2019 da Johnny Isakson pensjonerte seg av helseårsaker. Hun hadde da lite politisk erfaring, men var en fremtredende donor i partiet.

Raphael Warnock , demokraten som stiller mot Loeffler, er pastor ved historiske Ebenezer Baptist Church, som Martin Luther King Jr. jobbet ved på 60-tallet.



ble kjent i 2017 da han kom tett på å vinne i en svært konservativ bastion i Georgia, i det som ble den inntil da dyreste valgkampen for et Representantens hus-sete noensinne. Republikaneren David Perdue, som er kjent som en nær Trump-alliert, har vært senator siden 2014, men gikk teknisk sett av søndag.

Kilde: CNN

– Hold dere i køen

Kort tid før stemmelokalene stengte kom Biden med en innstendig oppfordring til velgerne:

– Hold dere i køen Georgia. Om du er i køen innen klokken 19 kan du stemme, skriver Biden på Twitter.

Hans partifelle Jon Ossoff, som stiller i valget, kom med en tilsvarende oppfordring i person ved et stemmelokale i storbyen Atlanta.

TETT TIL BRYSTET: Tresa Thigpen ønsker ikke å si hvem hun har stemt på, men opplyser om at det er samme kandidat som hun stemte på 4. november i fjor. Foto: Mathias Ask (TV 2)

Da TV 2 møtte velger Tresa Thigpen, kort tid etter at hun avla sin stemme i byen, fortalte hun at prosessen hadde gått overraskende godt, selv om hun var rimelig sent ute. Thigpen ønsker ikke å si hvem hun har stemt på, men legger til at hennes stemme går til samme kandidat hun stemte på under valget 4. november.

– Jeg forsøker å holde meningene mine for meg selv, sier hun.

– Stressende

En annen velger, Amber Fouts, sier det er skremmende å tenke på hvor mye makt folket i Georgia nå har:

STRESSENDE: Amber Fouts forteller at det er stressende å vite at hele landet nå følger med på det viktige senatorvalget. Foto: Mathias Ask

– Det er ganske stressende. Slektninger fra hele landet ringer meg og sier ting som «pass på å stemme» og «dette er viktig». Selv synes jeg det er viktig å være involvert i den demokratiske prosessen, men spesielt nå som Senatet kan snus. Da er det viktig for meg å tenke meg godt om, sier Fouts.

En undersøkelse nyhetsbyrået AP har gjort viser at kontrollen over Senatet er den viktigste enkeltsaken for velgerne i delstaten.

Hun legger til at hun er rimelig lei av de politiske reklamene som har dominert hverdagen den siste tiden. Kandidatene Loeffler og Warnock har brukt nær 300 millioner dollar på politisk reklame, mens det i valget mellom Perdue og Ossoff er blitt brukt 404 millioner på slikt, skriver New York Times. Dette er de to dyreste senatsvalgkampene noensinne.