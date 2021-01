FHI-direktør slår tilbake mot vaksine-kritikk: – Går ikke så mye saktere i Norge enn Danmark

TV 2 kunne tirsdag melde at Folkehelseinstituttet skal la 66.805 vaksinedoser bli stående på lager ut uken. I løpet av uken er kun 21.092 sendt ut siden den første vaksinen kom til landet 2. juledag.

Det skjer samtidig som Danmark bruker nesten alle sine doser umiddelbart, og så langt har vaksinert over 51.000 innbyggere.

– Dette går ikke an! I verste fall kan folk dø, sa en opprørt byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen.

Nå sier smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, at alt går etter planen.

– Vi kommer til å ha akkurat samme tempo på å vaksinere neste uke som det Danmark har.

Han sier to faktorer avgjør at vaksinasjonstallet er lavere nå:

1. Norge sparer dose nummer to til personer som vaksineres. Her gjør FHI en løpende vurdering om alle dosene skal settes umiddelbart, fordi man tror forsyningene blir så regelmessige at man alltid har tilstrekkelig med vaksinedoser til å kunne gi dose nummer 2 etter 3 uker.

2. Tidstapet på en uke skyldes «bryting», ompakning i de regionale sykehusapotekene som mottar vaksinene fra Pfizer, før de kjøres ut.

– Hadde man hatt færre steder å levere, ville man kanskje unngått den første ukens planlegging når det gjelder å pakke om til små leveranser. Vi tror det viktigste er å sørge for at hele Norge får tilbudet på en riktig måte. Vi kommer til å ha akkurat samme tempo på å vaksinere neste uke som det Danmark har, sier FHI-toppen.

Han understreker at forsinkelsen fremover bare vil være den ene uken.

Vaksine-garanti

– Det kan du garantere?

– Ja, det ligger det an til. Det er ingen grunn til å tro at vi ikke får til det.

– Men sier ikke det seg selv at det tar lengre tid å sende ut vaksinasjon til alle kommunene, enn å ta to områder med mye smitte?

– Man kunne fått hurtigere forbruk av vaksiner noen steder ved å ha noen få sentre. Ulempen er at veldig mange mennesker vil få lang reisevei inn til vaksinesenterne. Vi har vurdert det sånn at det aller viktigste her er å sørge for at dette kommer til alle landets kommuner og beboere, og også til kommuner hvor man kjenner de som er innbyggere og deres behov.

Forsvarer strategi

Regjeringen har til nå valgt en strategi hvor vaksinene fordeles etter andel tilhørende risikopopulasjonen i hver kommune, og ikke etter smittepress.

Bukholm mener det er rett å gjøre - inntil situasjonen eventuelt skulle forandre seg.

– Det har å gjøre med at hvis det kommer utbrudd, så kommer ofte dette på steder hvor de ikke har vært utbrudd før og da er de forberedt. Hvis det blir en veldig mye høyere smittepress og en smittesituasjon ut av kontroll, og regionale episentre vil vi vurdere det på nytt igjen.

– Slik smittesituasjonen er akkurat nå så er det ingen grunn til å endre strategien, men vi følger det tett og gjør vurderinger.

– Men hvordan henger det på greip med at man har nye, veldig inngripende tiltak som kom nå på søndag?

– Akkurat nå er situasjonen uoversiktlig, men inntil vi får oversikt over den totale situasjonen og ser hvor mange som reelt sett er smittet, så ser vi ingen grunn til å gjøre regionale vaksinasjonskampanjer, sier Bukholm.

Høie: – Rettferdig

Helseminister Bent Høie (H) sier de kan ende med å endre strategien.

– Vi i Norge har valgt å si at vi nå distruberer vaksinen rettferdig til hele landet. Det betyr at hver kommune får sin andel kontinuerlig i hver forsendelse. Og så har vi også sagt at det kan endre seg ved endringer i smittesituasjonen. Men vi vet jo aldri hvor smitten øker, og derfor vil det være en fordel å få en mest mulig jevn vaksinering i befolkningen.

– Men burde man ikke vaksinere de stedene hvor smittetrykket er mye høyere enn andre steder?

– Ja, men utfordringen er at vi ikke vet hvor smittetrykket er en måned frem i tid. Og vaksinen har først full effekt etter en måned.

– Men vi har visst hele tiden at det er de største byene som har hatt høyest smittetrykk gjennom hele pandemien?

– Nei, dessverre er det ikke slik. Det er faktisk flere av de mindre kommunene som har hatt større smittepress enn de større kommunene.

IKKE NERVØS: Bent Høie (H) er fornøyd med vaksinasjonsplanen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Men hvorfor prioriterer man ikke Oslo, for eksempel, som har hatt høyt smittetrykk gjennom hele pandemien?

– Nei, fordi det er andre kommuner som har hatt tilsvarende utfordringer som Oslo, sier Høie.

– Blir du stressa av å se at Danmark ligger så langt foran enn oss?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er veldig glad for at Danmark har kommet så godt i gang, og jeg er veldig sikker på at Norge også tar godt igjen dette.