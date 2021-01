James Bond-stjerne meldt død – igjen

Tanya Roberts er best kjent fra sin rolle som Stacey Sutton i James Bond-filmen «A View to a kill», samt fra TV-serien That '70s Show.

Mandag ble skuespilleren Tanya Roberts meldt død ved en feil av sin talsperson Mike Pingel. Han gikk senere tilbake på dette, og presiserte at hun var innlagt på sykehus i dårlig forfatning.

Tirsdag tok saken nok en ny vending. Nå melder en rekke internasjonale medier at hun er meldt død igjen.

Ifølge TMZ fikk Roberts' partner, Lance O'Brian, en telefon fra legen hennes om at hun er død. Ifølge nettstedet kom dødsbudskapet rett over klokken ni mandag kveld, lokal tid. Hun ble 65 år gammel.

Skuespilleren Roberts hadde sin storhetstid som modell og skuespiller på 70- og 80-tallet, og hun har medvirket i hele 41 filmer, da ofte portrettert som en «dum blondine»