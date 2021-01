Hedret Elabdellaoui etter scoring – men Galatasaray tapte

Mbaye Diagne dro opp trøya og viste et bilde av Omar Elabdellaoui etter at han scoret for Galatasaray tirsdag, men det endte med 3-4-tap mot Konyaspor.

Diagne scoret to ganger i bortekampen, men Galatasaray avga viktige poeng i tetstriden i tyrkisk eliteserie. Hele laget har sagt at de vil spille for Elabdellaoui, som ble alvorlig skadd av fyrverkeri nyttårsaften, men det er blitt bare ett poeng på to kamper siden ulykken.

Martin Linnes spilte kampen som gjestenes venstreback. Han ble byttet ut på overtid i den dramatiske kampen.

Erdon Daci ga Konyaspor ledelsen i slutten av første omgang, men Diagne utlignet på overtid i omgangen. Ifølge Galatasarays nettsted dro han opp trøya for å hedre Elabdellaoui.

Daci ordnet et nytt ledermål for vertene tidlig i 2. omgang. Diagne fikk ta straffespark etter at Linnes ble felt et kvarter før slutt. Keeper Ibrahim Sehic reddet, men ble straffet for å ha beveget seg ut fra streken for tidlig. Diagne fikk skyte igjen, og dermed sto det 2-2.

Det skulle likevel ikke bli poeng for Galatasaray. Ugur Demirok satte inn 3-2 på straffespark etter at Christian Luyindama felte Abdulkerim Bardakci, og på overtid gjorde innbytter Artem Kravets 4-2. Ogulcan Caglayans redusering i femte tilleggsminutt ble bare et trøstemål.

Tapet gjør at Galatasaray falt til fjerdeplass, ett poeng bak den nye serielederen Gaziantep som slo Ankaragücü 2-0. Torgeir Børven spilte det siste kvarteret for gjestene fra hovedstaden.



