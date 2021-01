Onsdag kl. 16.30: Se hoppukefinalen på TV 2 og Sumo.

De ga hverandre en knyttneve etter kvaliken til det siste rennet i Hoppuka. Rett før det stilte de opp på et bilde sammen.

Men selv om det har rast en tilsynelatende konflikt mellom dem i polsk media de siste dagene, er ikke polakken spesielt ivrig på å prate med sin norske rival.

– Nei, faktisk ikke, faktisk ikke. Det er ikke nødvendig at vi prater sammen nå. Jeg vil heller bruke tiden på meg selv. Det er bedre at vi begge tenker på å hoppe bra på ski, sier Stoch til TV 2.

Granerud bekrefter at de ikke har vekslet mange ord.

– Det er lite. Jeg er i alle fall ferdig med det, og jeg har ikke inntrykk av at det er noe spesielt vondt mellom oss, sier Granerud.

Kona engasjerte seg

Selv om kona til Kamil Stoch var en av mange tusen polakker som engasjerte seg i uttalelsenee til Granerud søndag, påstår Stoch selv at han ikke har fått med seg saken i detaljer.

– Jeg har hørt om det, men jeg har ikke sett saken selv. Jeg ser ikke, eller søker ikke etter saker på nettet, sier Stoch.

Men til ikke å ha lest noe om det Granerud har sagt, har polakken forbausende god oversikt over det nordmannen sa.

– Jeg tenker at det var en følelsesladdet oppførsel fra Granerud. Du vet, vi har mye stress og stort press på oss hele tiden, sier han.

– Men kona de var jo blant de som uttalte seg, så dette har vel vært en stor sak i ditt hjemland.

– Som sagt, jeg vet ikke så mye om det.

Den polske team-manageren, Adam Malysz, har uttalt seg flere ganger til polsk media om Granerud-saken. Men overfor TV 2 hevder han at det aldri har vært en stor sak internt i det polske laget.

– Det er ikke noe problem for oss. Han har gitt en unnskylding. Det var nok mye følelser involvert, og det kan skje alle. Dette er ikke noe vi bruker krefter på, sier Malysz til TV 2.

Sett av en halv million

Den unnskyldningen Malysz referer til var den videoen Granerud sendte selv til Skijumping.pl, for å klare opp hva han virkelig hadde sagt til TV 2 på søndag.

– Jeg hørte nå at den var sett av over 300 000 mennesker i Polen bare i går. Og det er bra, sier Granerud.

I løpet av kvelden har nesten 400 000 vært inne og sett Graneruds oppklarende video. Den samme videoen er også sett av over 60 000 på TVP sine nettsider. I tillegg til at den har vært vist på lineær-TV.

– Jeg har lagt dette bak meg nå, og fokuserer på det jeg skal gjøre her i bakken, sier Granerud.

– Bryr meg ikke om tall

Egner Granerud må ta igjen 20,6 poeng på Kamil Stoch for å vinne hoppuka sammenlagt. Dårlig stil og marginalt bedre forhold gjorde at Stoch var best i kvalifiseringen. Men i treningsomgangene viste Granerud høy klasse, og utklasset polakken med ni meter – og 16,6 poeng på det første hoppet.

Det gir grunn til en viss optimisme i den norske leiren.

– Det er definitivt mulig. Men det krever at jeg treffer så perfekt som jeg kan – og at han (Stoch) ikke gjør det, sier Granerud.

Stoch leser tydeligvis like lite resultatlister som han leser nyheter på nettet.

– Jeg bryr meg ikke om resultater og tall. Jeg tenker på å hoppe på ski. Og alltid med et smil i ansiktet mitt, sier Stoch.

– Men er det mulig å ta deg igjen?

– Jeg aner ikke. Jeg har ikke tenkt på det, he, he.

– Det er vanskelig å tro på det. Du må jo ha tenkt litt på det?

– Nei, jeg har ikke tenkt på det. Du må bare stole på meg, ler Stoch.

