Vålerenga - Oilers 2-3 etter overtid

Storkampen mellom VIF og Oilers måtte avgjøres i overtidsspill etter at det stod 2-2 ved full tid. Der var Oilers årvåkne og sikret seieren til slutt ved tomålsscorer Brady Brassart, som først scoret med rumpen.

VIF har nå 50 poeng på tredjeplass, mens Oilers har 48 poeng på fjerdeplass og fortsetter klatringen etter en vanskelig start.

Rumpescoring

VIF tok ledelsen i overtall fem mot tre da Tobias Lindström banket pucken i mål etter pasning fra Jørgen Karterud. Da var det spilt 15:23 av første periode.

Tommy Kristiansen fikk en smell. Foto: TV 2

Oilers slo tilbake i mellomperioden etter at et skudd fra Christopher Rumble gikk via Brady Brassart og i mål.

Bildene var noe uklare, men det så ut som pucken gikk via rumpen til Brassart. Det bekreftet han også i pausen.

– Den gikk i mål via rumpen. Man skal ha litt flaks også, smilte Brassard.

Røymark trakk tenner i går

Det sto 1-1 før siste periode. Oilers-hardhausen Tommy Kristiansen måtte av isen med en skadet skulder, men kom tilbake tross store smerter. Etter kampen opplyste han at det var en nerve i klem i skulderen, men at han ikke hadde tid til å stå over noen kamper.

En som også spilte skadet var VIFs Martin Røymark. Han fikk et slagskudd i ansiktet på trening i går.

– Jeg satt i tannlegestolen i hele går og trakk noen tenner. Men det går bra, sa VIFs jernmann litt utydelig.

Tobias Lindström var også mannen som scoret 2-1 for VIF halvveis i sisteperioden, men Joey Martin utlignet to minutter senere og sikret sudden death.