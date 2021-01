NVE: Evakuerte i Gjerdrum vil få svar om tilbakeflytting om dager

NVEs representant for arbeidet i skredområdet, Paul Christen Røhr, redegjorde for hvilke arbeider Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil gjøre rundt skredområdet i den kommende tiden.

Da vil det også bli bestemt hvilke hus beboerne ikke kan regne med å flytte tilbake til ettersom de ligger for nær skredkanten. Andre boliger vil trolig bli beboelige etter at sikringstiltak er gjennomført.

– Hvilke boliger det gjelder, må vi komme tilbake til etter hvert. Vi vil være til stede her kontinuerlig til vi har definert den linjen for litt mer langsiktig evakuering, og så vil vi planlegge mulige tiltak for å sikre den bebyggelsen som står igjen, sa Røhr.

Han sa det er vanskelig å anslå hvor lang tid det kommer til å ta.

– Fra seks til tolv måneder, kanskje enda lenger, sa Røhr videre.

Overfor TV 2 understreker Brigt Samdal, direktør for skred og vassdragsavdelingen i NVE, at dette trolig bare gjelder et fåtall.

– For enkelte så kan det være opptil seks og tolv måneder. Men, for de aller fleste så håper vi, og tror, at tidsperspektivet er kortere, sier hun.

Vil få beskjed snart

NVE jobber kontinuerlig med tre borrerigger og geotekniske undersøkelser for å finne ut av hvilket område som kan friskmeldes.

– Vi har veldig stor forståelse for den vanskelige situasjonen som veldig mange av de evakuerte fortsatt er i. Vi vil lage rapporter som vi oversender til politiet med våre råd med tanke på hva slags delområder det vil være mulig å tenke seg tilbakeflytting til nå, sier Samdal.

– Når vil de som bor i de tryggeste delene av det evakuerte området kunne flytte tilbake igjen?

– I løpet av relativt kort tid så vil i hvert fall en del områder være ferdig analyser og råd vil være overbragt til politiet. Deretter er det politiet som treffer vedtak. Men vi snakker om dager, hvert fall for en del folk, før noen får svar, sier hun.

De mest utsatte boligene

For boligene som ligger nærmest skredgropen, må det gjennomføres sikringstiltak før boligen er trygg å flytte tilbake til.

– Det er et stort og omfattende planleggingsarbeid som skal gjøres og så skal dette bygges ferdig. Så for noen personer så vil dette kunne dra noe ut i tid, sier Samdal.

NVE opplyser at de vil gi god informasjon til de berørte gjennom prosessen.

– Vi er også opptatt av at de rådene og vurderingene som gjennomføres skal være trygge for innbyggerne, sier direktøren.

Rundt 1000 personer er evakuert fra boliger i skredområdet på Ask i Gjerdrum kommune.