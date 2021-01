Koronasmitte på Olavsgaard hotell – evakuerte massetestes

– Jeg kan bekrefte at en beboer ved Olavsgaard har testet positivt for korona. Vedkommende er flyttet ut av Olavsgaard og til et karantenehotell, sier ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik til TV 2.

De evakuerte personene som bor på hotellet bes holde seg på rommene sine.

– Det gjennomføres nå smittesporing. I tillegg skal beboerne ved hotellet testes. Det gjøres på vanlig smittefaglig måte, sier Vik.

Olavsgaard hotell huser midlertidig mange av de evakuerte etter kvikkleireskredet i Ask i Gjerdrum.

– Dette er svært beklagelig. Det er mennesker som har stått midt i og har vært gjennom en veldig belastende situasjon. Dette er ytterligere belastende for dem, sier ordføreren.

Lillestrøm kommune opplyser at de er i tett dialog med Folkehelseinstituttet om situasjonen.

– Vi vet at smitten er over alt og nå også her. Den er en del av samfunnet, og sånn sett er det like viktig for alle å vaske hender og holde avstand nå som før, sier Vik.

Saken ble først omtalt av Romerikes Blad.