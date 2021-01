Høie: – Det kan være vi endrer strategien

Helseminister Bent Høie (H) sier strategien for vaksinasjon i Norge kan endre seg, og at det avhenger av hvor trygge leveranser av vaksinen vi vil få.

Totalt har rundt 88.000 vaksinedoser ankommet Norge, men så langt er bare 2.113 benyttet.

I Danmark, til sammenligning, er 52.521 vaksinert med første dose.

Helseminister Bent Høie forklarer at årsaken til at det tar tid, er fordi det tar tid å distribuere ut til samtlige kommuner i landet.

Samtidig har regjeringen foreløpig valgt å holde tilbake halvparten av dosene.

– Vaksinen må gis i to doser, og for Norge ville det vært feil å bruke alle vaksinedosene i første runde, og levd med usikkerheten rundt hvorvidt vi ville ha nok doser til runde to, sier Høie til TV 2.

Usikkert før jul

Høie forklarer at det før jul, da strategien for vaksinering i Norge ble lagt, var usikkerhet rundt leveringstidspunktene for nye sendinger med vaksiner.

– Før jul ble leveringstidspunktene endret fra time til time. Da så vi på det som for stor risiko å bruke alle dosene med en gang. Det kan være vi kommer til å endre på dette om ikke lenge, dersom leveransen blir tryggere, sier han.

Reagerer

En av dem som har reagert på at vaksinasjonen går sakte, er Arbeiderpartiets Raymond Johansen.

– Dette går ikke an! I verste fall kan folk dø, sier en opprørt Raymond Johansen til TV 2, og legger til:

– Det er derfor vi prioriterer sykehjem først nå. Jeg får telefoner hver dag fra eldre som er fortvilet fordi dette tar for lang tid. Det er en enorm angst ute blant eldre mennesker i Norge. Også blant de som ikke bor på sykehjem. Da er rett og slett ikke dette tempoet akseptabelt, sier Johansen.

TV 2 har snakket med flere eksperter, som mener regjeringens strategi er fornuftig.

– Den logistikken som kreves for å få sendt ut vaksinene til alle kommunene, må ikke undervurderes. Jeg synes det Norge har gjort så lang med utrullingen av vaksinen ser bra ut, sier Gunnveig Grødeland, vaksineforsker ved Unviersitetet i Oslo.

– Ingen hastverk

Det er også Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, enig i.

– Jeg er opptatt av at vi vaksinerer de rette folkene, ikke antallet som blir vaksinert. Jeg er opptatt av at vi skal vaksinere de som har risiko for å dø, sier han.

Han mener tempoet ikke er essensielt.

– Jeg er overbevist om at dette blir gjort på en meget grundig måte. Vi har ikke voldsomt hastverk. Jeg skulle selvfølgelig ønske det gikk raskere, men jeg tror vi i løpet av sommeren vil ha en situasjon der vi kanskje kan begynne å leve mer normalt, og å reise igjen, sier han.