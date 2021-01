Dette gir Granerud håp før hoppukefinalen

Onsdag fra kl. 16.30: Se hoppukefinalen på TV 2 og Sumo!

Halvor Egner Granerud ble nummer tre i kvalifiseringen, bak landsmann Robert Johansson og Kamil Stoch.

Graneruds hopp, 140,5 meter, var imidlertid dagens lengste med en margin på to og en halv meter. Han fikk trekk for en noe ustø landing.

– Jeg var ikke helt fornøyd med landingen. Jeg blir litt kastet rundt, så jeg trygger det litt inn. Et ålreit hopp, sier Granerud til TV 2.

Onsdag skal hoppuka avgjøres i østerrikske Bischofshofen. Granerud er nummer tre sammenlagt, 20,6 poeng bak nevnte Stoch.

I den første prøveomgangen tirsdag hoppet Granerud ni meter lengre enn polakken. I kvalifiseringen hoppet han to og en halv meter lengre, og trenger at marginen minner mer om prøveomgangen for at det skal være håp om sammenlagtseier.

Granerud mener at det er mulig.

– Det krever at jeg gjennomfører en perfekt konkurranse, og at han ikke gjør det. Men det kan skje. Så lenge det er håp, skal i hvert fall jeg prøve å gi gass, sier det norske håpet.

Bakken i Bischofshofen gjør at han øyner mulighetene.

– Det er gode muligheter for å gjøre feil, og gode muligheter for å bli straffet for feilene. Det kan potensielt skille mye, mener Granerud.

Etter skuffelsen i Innsbruck klarte hoppkometen å hisse på seg polske hoppfans, etter det som ble tolket som et stikk i retning Stoch. Granerud har lagt saken bak seg.

Han sier at han har snakket med Stoch i etterkant, men «bare litt».

– Hvordan er tonen mellom dere?

– Litt som den alltid har vært. Jeg har ikke snakket veldig mye med han opp gjennom årene på en måte, svarer han.

24-åringen må også ta seg forbi Dawid Kubacki onsdag. Polakken er 5,4 poeng foran Granerud sammenlagt, men hoppet seks meter kortere i kvaliken.

Sander Vossan Eriksen (20) skuffet stort i kvalifiseringen til det siste hoppukerennet. Unggutten landet på 107,5 meter, blant de korteste hoppene i kvaliken. Dermed må han nøye seg med å være tilskuer i onsdagens renn.

Daniel-André Tande, Johann André Forfang og Marius Lindvik kom seg alle trygt gjennom kvalifiseringen.

