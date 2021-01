Håndballrekruttene sjanseløse i Hviterussland

Det norske laget hadde bare tre treninger bak seg, samt en flyreise fra Norge til Minsk kampdagen, og maktet ikke å gi et VM-klart hviterussisk lag kamp om poengene. Rekruttene greide derimot ikke å kopiere bragden til fotballens «nødlandslag» fra november.

Vikartrener Geir Erlandsen var av helsemessige årsaker hjemme i Norge for å forberede returkampen fredag, og laget ble ledet av hans assistent Joar Gjerde.

Norge hadde sin eneste ledelse på 2-3 og var à jour siste gang på 6-6. Det var kontakt fram til 10-9, men så scoret Hviterussland sju av de åtte siste målene i første omgang og ledet 17-10 halvveis.

– Vi skal ikke tape med ti mål, var beskjeden etter en timeout ni minutter ut i 2. omgang.



Da ledet hjemmelaget 23-13, men de norske gjorde sifrene litt mer respektable.

Sebastian Barthold sto fram for Norge og scoret sju mål på like mange forsøk. Christoffer Rambo scoret seks ganger. Robin Paulsen Haug bidro med gode redninger mot slutten til at Norge slapp tosifret nederlag.

(©NTB)