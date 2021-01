Babylykke for Hadia Tajik

Det var i juni at Tajik meldte på Facebook at hun var gravid.

– Vi blir en til i familien. Nå er jeg tre måneder på vei. Kristian og jeg gleder oss veldig, skrev hun da.

Nå har altså hun og forloveden Kristian Skard blitt foreldre til ei lita jente. Jenta skal hete Sofia Tajik Skard.

Det var Avisa Oslo som omtalte nyheten først.

Oppkalt etter mora

Tajik bekrefter selv nyheten på Facebook tirsdag kveld.

«Frå no ber eg hjartet på utsida. Ho skal heite Sofia, etter mor mi, Safia. Kristian og eg er så takksame for hjelpen me har fått av dei flinke folka på Ullevål», skriver hun over et bilde av den nyfødte.

Barnets far er også ute med en melding.

«Her er Sofia Tajik Skard. Ei utrolig vakker jente som vi har ventet veldig på. Mor og barn har det fint og jeg er blitt en ufattelig stolt trebarnsfar», skriver Kristian Skard, som altså har to barn fra før.

FORELDRE: Kristian Skard og Hadia Tajik har blitt foreldre til ei lita jente. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald

Rørende frieri

Paret annonserte i mai at de hadde forlovet seg.

- Det var veldig fint og rørende da Kristian fridde. Jeg trodde vi skulle gjøre helt vanlige ting, og kom usminket i slitte olabukser og svart genser da vi skulle ses. «Neste gang må du si fra først så jeg kan pynte meg litt», lo jeg etterpå, sa Tajik til Dagbladet den gangen.

I april kjøpte de seg bolig sammen - til en prislapp på 10 millioner kroner i følge VG.

Forloveden Skard er seniorrådgiver og partner i PR-byrået Try Råd.

Begge er tidligere gift. Skard separerte seg fra sin tidligere kone i fjor vinter, mens Tajik og hennes eksmann tok ut skilsmisse i februar 2016, skriver Dagbladet.