Undersøker dødsfall blant sykehjemsbeboere som fikk vaksine

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet undersøker to meldte dødsfall nøye for å vurdere om det er en sammenheng med koronavaksinen.

Under pandemivaksineringen overvåker Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet bivirkninger som meldes inn fortløpende.

– Vi reagerer raskt ved mistanke om uventede, nye eller alvorlige bivirkninger. Tirsdag 5. januar har vi mottatt to meldinger om dødsfall som skjedde noen dager etter vaksinering, skriver legemiddelverket i en pressemelding tirsdag.

Beboerne har fått vaksinen av Biontec/Pfizer. Legemiddelverket og FHI skal nå undersøke de to meldte dødsfallene.

– Nå vaksineres de aller svakeste og mest utsatte, som har alvorlige sykdommer. Da vil det sannsynligvis skje dødsfall tett opp til vaksinasjonstidspunktet. Vi må da vurdere om det er vaksinen som er årsaken til dødsfallet, eller om det er en tilfeldighet at det skjer så kort tid etter vaksinering, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen.

Det understrekes at rundt 400 personer dør på norske sykehjem i uken. Dette tallet følges nå nøye, i tilfelle det skulle øke etter at vaksineringen har startet.

Videre opplyser Lgemiddelverket at studien som ligger til grunn for den midlertidige godkjenningen av vaksinen, ikke inkluderer personer over 85 år. Derfor er bivirkningene for denne gruppa noe de følger ekstra med på.

Vanlige bivirkninger som er meldt ved bruk av vaksinen er smerte på stikkstedet, trøtthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, frysninger og feber. Det er meldt om noen tilfeller av alvorlige allergiske reaksjoner etter at vaksineringen startet i USA og Storbritannia.