– Jeg fikk merke hvordan de grovere dekkene er på asfalt når man kommer opp i fart på motorveien. Det var litt over middels spennende, hehe.

Porsche-entusiasten (50) på Østlandet, som ikke vil stå fram med navn, glemmer ikke så lett den første prøveturen i sitt helt unike bilprosjekt: En 1989-modell Porsche 911. Den er bygget om etter alle kunstens regler, for å bli mer eller mindre en vaskeekte rallybil.

Porsche har tradisjon for mye innen motorsport, og alt har ikke vært på asfalt. De har for eksempel deltatt i – og vunnet –Dakar Rally.

Og merkets stolte historikk har inspirert mange til å bygge noen ganske spesielle utgaver av sportsbilen 911. Den lave sportsbilen er ikke akkurat det man i utgangspunktet tenker på som en røff offroad-bil. Men det går absolutt an. Det krever bare mye jobb – og at man er villig til gå sine egne veier.

God bakkeklaring, grove offroad-dekk, ekstralys-bonanza og vinsj. Joda, dette er ordentlig rallybil.

Hyttebil

Da Porsche Center Son ble kontaktet om bilen vi omtaler her, fikk de tenning på ideen med én gang. Bilen er ikke helt ferdig, ennå. Men nå begynner det virkelig å dra seg til.

På spørsmål om hvordan ideen kom til å bygge en slik bil, svarer eieren:

– Jeg kjører en del på skogsveier. Blant annet opp til hytta. De er ikke så godt vedlikeholdt. For å komme fram, må man kjøre så forsiktig. Jeg tenkte: Her hadde det vært moro å kjøre en Porsche 911 med god bakkeklaring og skikkelig rally-oppsett, forteller .

Interiøret har fokus på både praktisk nytte – og komfort.

Plutselig dukket riktig bil opp

Han så bilder av noen lignende biler på nettet, og tok kontakt med Egil Haugen hos Porsche Center Son. Haugen, som dessverre gikk bort i fjor høst, kom med råd om hvordan et slikt prosjekt kunne realiseres.

– Jeg måtte finne en 911 i bra stand, med 964-karosseriet og med firehjulsdrift. Det var ikke så lett, men plutselig dukket den opp. Det var en annen kunde som var i gang med restaurering, og som ombestemte seg. Så da overtok jeg den bilen.

– Skal brukes mye

I videoen kan du se mer av de spesielle løsningene som er på bilen, fra hengerfeste (originalt feste fra Porsche, selvsagt!), vinsj og spesiallagede dempere og fjærer fra Nederland, blant mye annet.

Det er også satt inn en sekstrinns girkasse fra RUF, i stedet for den originale med fem trinn. RUF er en tuner og er også eget bilmerke - som baserer seg på Porsche.

– Poenget er jo at jeg skal kunne bruke denne som hytte-, rally- og hobbybil. Den skal ikke være så ekstremt satt opp, at den ikke kan kjøres mye, sier eieren.

Spesiell bilferie

Til sommeren får den virkelig luft under vingene (forutsatt at ikke Covid-19 fortsatt lager kaos). Da skal den kjøres til Stuttgart, og være med på et "Alpe-rally" som ender opp i Antibes, på den franske rivieraen.

Joda, hengerfeste må til. Her står bilen på verkstedet til Porsche Center Son. Noe arbeid gjenstår – men nå begynner det virkelig å nærme seg ferdig.

– Det blir mye kjøring i ulendt terreng, så før den tid må jeg få på plass beskyttelseplate under. Det er en drøy ukes tur. Utfordringen blir nok å ikke bli for ivrig på Autobahn på veien dit. De få test-turene jeg har hatt med bilen, viser at høy fart ikke akkurat virker fristende. Høy bakkeklaring og offroad-dekk er ingen god kombinasjon på tyske motorveier.

Campingvogn

Siden bilen har krok, er planen også å få tak i en offroad-camper.

– Bilen kan trekke opptil 1.200 kg, så jeg har alt begynt å sjekke litt alternativer. Jeg vet at noen synes dette er helt imot alle regler, og "originalpolitiet", som vil at alt skal være urørt, vet å si fra. Men for meg handler det om å gjøre noe jeg har lyst til – og som jeg tror blir veldig moro.

Takstativ med ekstrahjul og Jerry-kanner, skal også på plass. Dekal-folie blir det, også. Uten at det er helt bestemt hva slags. Men du kommer til å kjenne igjen denne bilen på veien, når den er klar!

