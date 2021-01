Ap-Raymond om sakte-vaksineringen: – Dette går ikke an! I verste fall kan folk dø

- Dette går ikke an! I verste fall kan folk dø, sier en opprørt Raymond Johansen til TV 2, og legger til:

– Det er derfor vi prioriterer sykehjem først nå. Jeg får telefoner hver dag fra eldre som er fortvilet fordi dette tar for lang tid. Det er en enorm angst ute blant eldre mennesker i Norge. Også blant de som ikke bor på sykehjem. Da er rett og slett ikke dette tempoet akseptabelt, sier Johansen.

66.805 vaksiner på lager

Han er oppgitt etter at TV 2 tirsdag kunne melde at Folkehelseinstituttet skal la 66.805 vaksinedoser bli stående på lager ut uken.

– Å sende ut fem doser til små kommuner vil ikke monne. Vi må gå kritisk gjennom om strategien vi har valgt er riktig. Jeg er svært bekymret for belastningen den trege vaksineringen kan få på helsevesenet, og for at gjenåpningen av samfunnet vil ta lenger tid. I Oslo har vi vært stengt i to måneder allerede, advarer Johansen.

Det skjer samtidig som Danmark bruker nesten alle sine doser umiddelbart, og så langt har vaksinert over 51.000 innbyggere. Her hjemme er antallet vaksinerte så langt kun 2113 personer.

Mens danskene setter vaksinene sentralt på egne vaksinasjonssentre, har Høyre-statsminister Erna Solbergs regjering valgt en dramatisk annerledes strategi her hjemme:

Alle kommuner i hele landet mottar doser samtidig - mange i svært få kvantum. En oversikt fra FHI viser at hele 57 kommuner bare mottar ett enkelt glass med fem doser i den første leveransen.

– Vi er klare og har kapasitet til å sette 63.000 vaksinedoser hver uke. Nå går det altfor tregt, sier Johansen.

Oslo kommune har så langt mottatt 291 glass med til sammen 1455 doser.

– Dette holder ikke. Vi kunne vaksinert alle på sykehjem i Oslo, som er koronapandemiens episenter i Norge, på få dager. Det er åpenbart at vi må ha en strategi for vaksinasjon til. Vi må ta hensyn til smittetrykket vi står i, og det forventer jeg at regjeringen raskt tar på alvor, sier Raymond Johansen.



Irettesetter Solberg

På regjeringens pressekonferanse søndag pekte statsministeren på at det er kommunene som ikke har ønsket å starte vaksinasjonen i større og tidligere omfang.

– Jeg finner meg ikke i å få høre at vi ikke skal være klare. Det er vi. Behovet er enormt. Og så får vi se at det står tusenvis med vaksinedoser på lager. Det er bare en ting å si til regjeringen: Få opp farten! sier Johansen, og legger til:

– Gjennom pandemien har vi som nasjon opparbeidet oss tillit ved å ha et robust helsevesen, effektiv testing og smittesporing. Da er det helt avgjørende at vi nå får en så rask og effektiv vaksinasjon som mulig. Da er de resultatene vi nå ser, med vaksinedoser stående på lager, helt håpløst å skulle forklare for folket, sier han.