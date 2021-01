Lilli Bendriss sin spådom for 2021: – Jeg ser meg selv på reise i juni

Lilli Bendriss, godt kjent fra blant annet «Åndenes makt» og «Lunsj med Lilli», mener vi har både gode og dårlige nyheter i vente i det kommende året.

Bendriss mener at vi nå går en anspent og kaotisk tid i møte.

– De tre første månedene vil avgjøre mye, sier Bendriss om 2021.

Likevel kan hun oppmuntre med at året ifølge henne ser bedre ut etter hvert.

Se hele intervjuet med Bendriss i videovinduet øverst!

– Kjærlighetens sommer

Spesielt sommeren mener hun blir en tid med glede – særlig for den reiselystne.

– Jeg ser meg selv på reise i juni eller juli. Jeg ser at jeg sitter på et fly og er på reise, forteller Bendriss.

Hun mener også at det åpner opp for muligheten til å arrangere mer normale bryllup i 2021, og hun ser masse nye barn som kommer til verden.

Bendriss har en følelse av at det vil skje mye denne sommeren etter at flere har vært alene og kjent på en lengsel av å være to. Hun kommer derfor med en gledelig spådom til de single:

– Det blir en hektisk datingtid når sommeren kommer. Da vil man bli forelsket, og det er de energiene man sender ut, sier hun og legger til:

– Jeg ser at folk går inn i hverandres armer, sier hun og indikerer at vi kan klemme hverandre igjen til sommeren.

Bendriss sier at tankene man sender ut er med på å forme deg selv, og ikke minst det nye året.

– Hver og en har ansvar for 2021 ved tankens kraft.

REFLEKSJON: Lilli Bendriss sier at året 2021 er en tid for refleksjon etter et annerledes år i 2020. Foto: Øijord, Thomas Winje

Hun mener at vi ved tankens kraft skaper vår virkelighet. Selv har hun bestemt seg for at 2021 skal bli hennes beste år.

– Tid for refleksjon

Som følge av koronapandemien, mener Bendriss at det vil bli utfordringer på et medmenneskelig plan i år.

– Det blir mange ekteskap som ryker, og nye forbindelser kommer, mener hun.

Likevel trenger ikke det hele være noe negativt, mener hun, og sier at alt som har skjedd nå er en slags opprydning. Mennesker må møte seg selv, møte sin frykt og ikke ta ting så lettvint lenger.

– Det er tid for refleksjon og tid for å se hva som egentlig er viktig, sier hun.

Bendriss sier at man vil ta vare på de små tingene i hverdagen ettersom det er flest av dem.

– Det er greit å gå på rød løper med champagne, men det er ikke livet, sier hun.

74-åringen mener at livet er når du står opp om morgningen, hva som skjer utover dagen og hvordan du har det med den du lever sammen med.

DET BESTE ÅRET: Medium Lilli Bendriss har ved tankens kraft bestemt seg for at 2021 skal bli hennes beste år. Foto: Vidar Ruud

Et «ragnarok» i glitrende juveler

Den siste tiden som har vært ser hun på som en mulighet for 2021:

– Jeg ser på det som et slags «ragnarok», men samtidig er det glitrende juveler inni dette kaoset. Vi har muligheten til å vokse og ta vare på det som er verdt å ta vare på, forklarer hun.

Bendriss sier at alle må selv ta ansvar for sitt liv, så kommer universet inn og leder deg.

– Det vil utløse en push hvor man må ta den ene eller den andre bestemmelsen, sier hun.

Da må man ikke la egoet komme frem og ta over ifølge 74-åringen, men heller tørre å gå inn i seg selv og finne en rolle i det hele.