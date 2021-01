Danmark får strengere tiltak: – Det muterte viruset sprer seg nå

Danmarks statsminister Mette Frederiksen opplyste under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag om de nye tiltakene i landet.

– Kun fem dager inn i det nye året, står vi her igjen dessverre. Den britiske mutasjonen av koronaviruset er kommet til Danmark, og den sprer seg hos oss, sier statsminister Mette Frederiksen.

– Vi er nå på nivå fem i varslingssystemet vårt, det betyr at det er utbredt smitte og fare for at behandlingskapasiteten på sykehusene våre blir sprengt, sier hun.

Nye tiltak

Danmark senker derfor antallet personer som kan samles fra 10 til 5 personer.

De øker også avstanden man må holde til andre personer fra en til to meter. Det er her snakk om avstand på kollektivtransport, butikker og lignende.

– Bli mest mulig hjemme. Dra i butikken alene, og så sjeldent så mulig. Avlys alle de avtaler du kan. Møt så få mennesker som mulig, sier Frederiksen.

Hun forteller at myndighetene nå jobber med særlig tre ting.

Hindre å få ny smitte inn i landet, da særlig fra Storbritannia. Myndighetene vurderer om det er behov for innstramning i muligheten til å reise inn til Danmark. Finne og bryte smittekjeder. De har behov for å teste flere. Regjeringen har derfor besluttet at ansatte ved sykehjem og lignende skal testes hyppig. Smitteoppsporing går også under dette punktet. Danske myndgheter ønsker å gire opp smittesporingen og øke kapasiteten her. Sette inn strengere tiltak. Alle oppfordres til å begrense den totale sosiale kontakt til fem personer.

– Kan forlenges

De nye tiltakene gjelder i første omgang fram til 17. januar.

– Det kan være det blir nødvendig å utvide disse restriksjonene utover dette, det må alle være forberedt på, sier statsministeren.

– Vi er nå i et kappløp med tiden. De neste månedene blir svært viktige, sier hun.

Danmarks helseminister Magnus Heunicke opplyser på pressekonferansen at den britiske mutasjonen vil være dominerende i Danmark fra midten av februar.

– Fra da står vi en pandemi som er markant mer smittsom, sier han.

Dødeligheten blant eldre ser også ut til å gå noe opp i landet, opplyser han.

Det er registrert 1992 nye korona-tilfeller i Danmark det siste døgnet, og 31 nye dødsfall.

Totalt har 1420 korona-smittede mistet livet i landet.