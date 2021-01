Se oversikten: Så få vaksinedoser får din kommune nå

Mange kommuner har allerede mottatt den første leveransen av de edle dråpene fra Pfizer, men foreløpig er det ikke snakk om store kvantum.

Tidligere tirsdag opplyste FHI til TV 2 at 66.805 doser skal bli stående på lager ut uken. Tre av fire doser på norsk jord blir altså stående på lager.

Totalt har Norge allerede mottatt 88.725 vaksinedoser.

– Vi har sendt ut 4875 doser, halvparten av Ullevål-leveringen 26. desember, sier avdelingsdirektør Britt Wolden ved Folkehelseinstituttet.

I løpet av denne uken er planen å sende ut 17.045 doser, sier Wolden.

Se oversikten over hvor mange doser din kommune får lenger ned i saken.

Oslo får flest doser, med 1455 doser i uke 1.

Samtidig er det 57 norske kommuner som kun mottar fem doser hver denne uken. Fem doser tilsvarer ett lite glass. En av kommunene som mottar dette er Aremark i gamle Østfold fylke.

Totalt har kommunen registrert fire smittetilfeller siden pandemien traff Norge i mars.

– Når jeg så listen ble jeg overrasket over at vi stod der. Men jeg er glad for at alle kommunene blir prioritert, sier varaordfører i Aremark, Marte Espelund Sande (Sp).

Tallene i tabellen overfor er FHI sine egne.

51.512 doser satt i Danmark

Alle vaksiner som Norge mottar lagres først på 11 lokale lagre, fordelt rundt omkring i landet. Vaksinene fraktes deretter ut til kommunene, som skal sette vaksinen i armen på helt vanlige nordmenn som er spesielt utsatt for å få alvorlig sykdom og død hvis de blir smittet med koronaviruset.

Regjeringen har bestemt at beboere på sykehjem skal prioriteres først i vaksineringen. Det bor rundt 50.000 mennesker på sykehjem i Norge, 4100 av disse i Oslo kommune.

Hadde alle dosene Norge mottok for halvannen uke siden blitt brukt umiddelbart, ville nesten alle sykehjemsbeboere i landet vært vaksinert med første dose allerede nå.

5. januar klokken 04:30 hadde danske myndigheter satt 51.512 doser i armen på danske borgere. Det tilsvarer 0,88 prosent av befolkningen i Danmark.

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm anslår at Norge ligger fem dager bak Danmark. Det begrunnes med at de store pakningene må brytes opp og pakkes om igjen av farmasøyter.

– Dette tar nok totalt sett fem dager, så vi ligger nok fem dager etter Danmark.

– Hvorfor tar det lenger tid i Norge enn i Danmark?

–Det er fordi vi har valgt en modell som nok er litt mer komplisert i og med at vi bygger på at det er kommunene selv som driver vaksinasjon. Vi har 356 kommuner i Norge, noen er store, noen er veldig små. Alle disse kommunene skal nås, sier Bukholm.