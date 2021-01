Volkswagen har hatt en litt trøblete lansering av sin nye elbil, ID.3.

Allerede fra start, har produsenten vært klar på at programvaren i bilen ikke har vært helt ferdigutviklet, og at en oppdatering ville komme nå på nyåret.

Siden de første utleveringene i Norge, har flere kunder meldt om problemer. Det innebærer alt fra feilmeldinger, problemer med lys og at bilens 12-voltsbatteri tappes for strøm, dermed at den ikke vil starte.

Dugg-problemer

Flere eiere har også meldt om noe langt mer alvorlig, nemlig at kupéen, inkludert frontruten, plutselig dugges helt ned på kort tid.

Enkelte har rapportert at dette har skjedd på få sekunder i motorveihastighet, og dermed skapt farlige situasjoner.

Nå jobber Volkswagen på spreng med å rette problemet. Og like før jul, gikk de ut med en e-post til norske ID.3-kunder, med en midlertidig løsning.

Volkswagen ber rett og slett kundene om å slå av klimaanlegget, ved utetemperaturer under 10 grader.

I e-posten følger det en fremgangsmåte med bilder som viser hvordan man deaktiverer nettopp dette.

Det er Motor.no som først omtalte saken.

Batterifeil på ID.3 – kan gjøre at bilen ikke starter

Slik illustrerer Volkswagen hvordan du deaktiverer klimaanlegget.

Oppdatering på vei

«Vi ber deg om å sjekke at A/C-systemet er slått av, før hver kjøretur. Statusen «A/C off» skal vises på skjermen til infotainmentsystemet», heter det i e-posten.

Volkswagen understreker samtidig at det jobbes intenst for å finne en teknisk løsning, slik at problemet blir rettet i en kommende oppdatering – i løpet av første kvartal i år.

Tross enkelte barnesykdommer, skal det sies at ID.3 har fått fart på Volkswagen-salget på tampen av fjoråret. På noen få måneder ble det nemlig utlevert over 7.700 biler. ID.3 er med det Norges tredje mest solgte bil i 2020.

Volkswagen har allerede utlevert flere tusen ID.3 i Norge.

