2020 ble et veldig spesielt år for nybilsalget i Norge. Det handler i hovedsak om to ting: Overgangen til elektrifiserte biler – og korona-pandemien.

For første gang var over 50 prosent av alle nybiler rene elbiler. Samtidig så det lenge ut som salget skulle gå betydelig ned sammenlignet med de tallene vi har hatt de siste årene.

Men en knallsterk desembermåned snudde opp-ned på mye. Det ble registrert hele 20.574 personbiler i desember. Det er det høyeste tallet denne måneden noensinne og en økning på over 80 prosent sammenlignet med desember 2019. Dermed endte totalsalget bare 0,7 prosent bak 2019.

Voldsom Tesla-innspurt

Hva var så nordmenns favoritt-nybiler i 2020? Øverst på listen troner bilen som gikk i tet helt fra starten og siden ble der: Audi e-tron. 9.227 nye e-tron ble solgt og registrert i fjor. Med det ble e-tron mest solgte bil, mest solgte elbil, mest solgte SUV og mest solgte firehjulstrekker. Og at en bil som koster rundt trekvart million kroner klarer det, er helt unikt.

Tesla Model 3 lå nede på syvendeplass da desember startet. Men en voldsom sluttspurt endret på svært mye. Til og med noe få vel hadde trodd: Nemlig at Model 3 skulle klare å gå forbi også VW ID.3 og med det snappe andreplassen i Norge.

Et rufsete lanseringsår for ID.3 endte dermed med det som må kunne sies å være et antiklimaks. Bilen som var spådd å skulle bli Norges mest solgte i 2020, ble "bare" nummer tre.

Tesla sto for en imponerende sluttspurt i 2020, det endte med at Model 3 snappet andreplassen fra VW ID.3, helt på målstreken,.

På topplisten for siste gang

Fjerdeplassen gikk imponerende nok til Nissan Leaf. Ikke har den nyhetens interesse, ikke har den spesielt lang rekkevidde og ikke skiller den seg spesielt ut fra resten av elbilene på markedet. Men likevel solgte Leaf imponerende godt i fjor, vi endte til slutt på 5.221 eksemplarer.

Volkswagen Golf tok så femteplassen. Her sto salget av elektriske e-Golf for mesteparten av antallet. e-Golf forsvant også ut i fjor, og ble erstattet av ID.3. Dermed er det nok også siste gang den legendariske storselgeren Golf er å finne så høyt på salgslistene i Norge.

Her viser VW frem sin e-Golf tilbake i 2013. Den ble snart en storselger i Norge, men nå er det slutt for modellen. Foto: NTB Scanpix

Kastet oss over "nytt" merke

Også sjetteplassen handler i stor grad om elbil. Der finner vi nemlig Hyundai Kona, med 5.029 biler. Så kommer første ikke-elbil på plass syv. Vi snakker folke-SUVen Toyota RAV4 som lenge solgte bra som hybrid – og fikk en skikkelig opptur da den på høsten også kom i ladbar hybridutgtave.

På åttendeplass handler det om et merke som i realiteten er helt nytt i Norge, nemlig MG. De har riktignok navnet til felles med britiske MG, men er nå Kina-eid og en del av bilgiganten SAIC.

MG kom til Norge med den elektriske crossoveren ZS i fjor. De gikk selv ut med et salgsmål på 2.000 biler, noe som ble sett på som ambisiøst. Men norske kunder kastet seg over den prisgunstige bilen og det endte til slutt på imponerende 3.720 eksemplarer.

Her ruller de første eksemplarene av MG ZS ut på norsk jord. Den ga merket en knallstart i 2020.

Skoda-unntaket

Niendeplassen går til elektriske Mercedes EQC, på tiendeplasss finner vi så bilen som for alvor satte de ladbare hybridene på kartet i Norge: Nemlig Mitsubish Outlander. Den forsvinner ut i år, i fjor endte salget på 3.258 eksemplarer.

Resten av topp 20 domineres også av elektrifiserte biler, men med ett unntak. Skoda Octavia på plass 19: Her handler det i hovedsak om bensin eller diesel, gjerne i kombinasjon med 4x4. Octavia har lenge vært Norges mest solgte stasjonsvogn og Norges mest solgte bil med dieselmotor. Nå har også den kommet som ladbar hybrid, dermed er det nok også grunn til å vente salgsøkning her i 2021.

Tabell og statistikk fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)

