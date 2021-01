– Vi har ikke lenger håp om å finne overlevende

I flere dager har det foregått en omfattende redningsaksjon i skredgropen i Gjerdrum. Politiet hadde lenge håp om at det kunne finnes overlevende, men avslutter nå redningsaksjonen.

– Vi har gjort alt som står i vår makt for å finne overlevende, men denne naturkatastrofen har hatt enorme krefter, sier Ida Melbo Øystese, politimester i Øst politidistrikt.

Syv personer er bekreftet omkommet og identifisert. Tre personer fortsatt er savnet, men blir nå antatt omkommet.

– Vi ser at de omkomne har omkommet relativt raskt, sier Øystese.

Selv om politiet ikke lenger har håp om å finne noen i live fortsetter søket etter de antatt omkomne.

Preget ordfører

Ordføreren i Gjerdrum kommune var tydelig preget da han møtte pressen.

– Det er et hardt slag, men vi har ventet på det. Ti mennesker er rammet av denne tragedien på verst tenkelige måte, sier Anders Østensen.

TENT LYS: Mange har tent lys for å minnes de omkomne og savnede. Foto: Pål Schaathun

Han ønsker å takket alle som har stått på og bidratt i leteaksjonen.

– Det har vært et stor apparat som har vært i sving her på Ask. Vi er dypt takknemlige for alle som har bidratt, men det er veldig tungt å tenke på alle som er rammet, sier Østensen.

– Ingen muligheter

Politi og helse vurderte lenge at det kunne være overlevende i rasområdet, selv om det har gått flere dager og vært svært kaldt.

– Vi synes det var riktig å opprettholde dette søket fordi muligheten har kunnet vært til stede. Vi har senest i går funnet en levende hund, sier Fridtjof Heyerdal, innsatsleder for helse.

Tirsdag ettermiddag ble det avklart at det ikke finnes noen flere steder hvor det kan være overlevende.

– Det er en emosjonelt veldig tung beslutning, men det er riktig og logisk å gå over i en annen fase nå, sier Heyerdal.

Avbrøt redningsaksjon

Det foregikk tirsdag formiddag en redningsaksjon i skredgropen, men denne ble brått avbrutt da det gikk et nytt ras i nærheten.

Alt mannskap ble evakuert, men ingen skal være skadet.

Det er nå bestemt at det ikke vil bli satt i gang en ny redningsaksjon, men et søk etter antatt omkomne. Det er foreløpig ikke aktuelt å gå inn i skredområdet igjen.

– Sånn som det er nå, vil man ikke gå inn igjen i området. Det er også fordi det går et skille her mellom redningsaksjonen og søk etter antatt omkommet. Da er det et annet sikkerhetsregime som gjelder, sier politiets innsatsleder Roy Alkvist.

Veien videre

Nødetatene opplyser at de jobber med å legge planer for hvordan søket skal fortsette videre.

– Vi jobber med etterretning for å kartlegge hvor de som ikke er funnet kan være. Vi lager også sikkerhetsplaner for hvordan vi kan ta oss i i skredet, sier Øystese.

– Trappes aktiviteten mye ned?

– Den blir trappet noe ned. Samtidig jobbes det intensivt i forhold til planverk. Vi skal innhente, film, bilder, etterretningsopplysninger og gjennomgå etterforskningsskritt som har blitt gjort, for å kunne iverksette søket etter antatt omkommet, sier Alkvist.