Gråtkvalt Karlsson: – Det skjedde en ulykke på rommet i morges

Jessica Diggins vant kvinnenes 10 km individuelle start i Toblach. Rosie Brennan sørget for amerikansk dobbeltseier. Hun var 14,8 sekunder bak Diggins. Svenske Ebba Andersson hevet seg kraftig fra løpene i Val Müstair og tok tredjeplassen.

Ulykke før start

Frida Karlsson åpnet best av alle, men sluknet underveis og tapte verdifulle sekunder i sammendraget. Karlsson ristet på hodet da hun kom i mål over 30 sekunder bak Andersson. Avstanden opp til Diggins var hele 52,4 sekunder.

ØDELA LISTEN: Slik så hotellrommet til Karlsson ut etter litt morgengym.

– Kroppen kjennes ikke bra i dag. Helt ærlig visste jeg ikke om jeg skulle starte i dag eller ikke. Det skjedde en ulykke på rommet i morges. Jeg skulle kjøre noen chins (kroppshevinger) i døråpningen, men falt rett i bakken. Jeg skadet setemuskelen og har gått på smertestillende i dag, sier en gråtkvalt Karlsson til NRK.

Hun forteller at hun nå vil vurdere om hun skal stå av Tour de Ski.

– Jeg vet ikke hva som skjer når effekten av tablettene forsvinner. Det kan hende at jeg må stå av touren, fortsetter hun.

Karlsson bekrefter at Sverige verken hadde fysio eller lege som kunne bedømme skadene på stedet.

– Vi har ingen på plass. Vi har ringt til dem, og de bedømte at det ikke var farlig, sier Karlsson.

– Det var min idé

Maja Dahlqvist var til stede da Karlsson skadet seg.

– De var veldig unødvendig og uheldig. Det skjedde like før vi skulle til stadion for å teste ski. Hun fikk en skikkelig smell, sier Dahlqvist og innrømmer:

– Det var min idé at vi skulle kjøre chins.

TV 2-ekspert Petter Skinstad synes det er synd hvis en skade skal hindre Karlsson fra å fortsette Tour de Ski.

– Det virker litt cowboy å holde på med kroppshevinger i dørkarmen på hotellrommet før start, men det er ganske vanlig for å vekke muskulaturen. Det er helt normalt, sier Skinstad.

Han reagerer mer på det Karlsson sier om manglende helsepersonell.

– Det er veldig rart at svenskene reiser til Tour de Ski uten et helseteam. Det gjør at de er satt sjakkmatt med tanke på å gi henne behandling, enten med fysio eller lege. Man skulle tro at det ville vært gunstig å være til stede i den nåværende situasjonen - midt under en koronapandemi. Det er hoderystende. Det er utrolig at det går an å tenke sånn. Det får de svi for nå, sier han.

Sveriges landslagssjef Anders Byström tror ikke en lege ville utgjort en stor forskjell.

– Hva skal en lege gjøre? Hun har jo vært i kontakt med ham. En lege er ingen medisinmann som kan fikse dette kjapt. Det hadde kanskje kjentes tryggere med en lege på plass, men det var ikke et alternativ. Jeg kan ikke se at det ville utgjort en forskjell om vi hadde hatt en lege på plass, sier han til Expressen.