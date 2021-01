Iskrigerne-profil fikk «årets nyttårsbarn»

Det ble en pangstart på året for Vålerengas Jonas Oppøyen (29) og samboeren Charlotte da de fikk datteren Filippa.

På en uke vant Vålerenga sine to kamper mot Frisk Asker og for Jonas Oppøyen, som mange nok husker fra TV-serien «Iskrigerne», ble det også seier på hjemmebane:

Datteren Filippa ble født kl.03:07 1.januar og ble dermed «årets nyttårsbarn i Asker og Bærum».

– To seire mot Asker og så nyttårsbarnet der, det var stas. Det var en veldig bra uke for meg, for å si det sånn, forteller Jonas Oppøyen.

Fra før har Oppøyen og samboeren Charlotte datteren Nicoline (1,5 år). Familiens nye tilskudd kom til verden etter en såkalt styrtfødsel.

– Terminen var 10. januar, men førstemann kom 16 dager for tidlig. Så vi håpet jo at det skulle bikke nyttår før hun kom og det klarte vi. Det gikk veldig fort fra det starta. Charlotte brukte 59 minutter på å føde og det gikk veldig bra med mor og barn.

Kun én dag etter fødselen var 29-åringen ute på isen for Vålerenga da de spilte mot Narvik.

– Jeg lot det være opp til Charlotte å avgjøre om det var greit at jeg dro til Narvik. Og det var det, så jeg kom hjem natt til mandag etter to kamper der oppe. Det har gått litt i ett for min del siden nyttår.

Storkamp

Tirsdag møter «Iskrigerne» Stavanger Oilers hjemme på Jordal. Kun tre poeng skiller lagene.

– Å møte Stavanger er alltid jevnt og det er alltid tøffe kamper der vi må være på hvis vi skal ha med oss poeng ut av matchen. Det gjelder å sette sjansene, noe vi sleit litt med mot Narvik.

Forrige gang lagene møttes i november endte det 4-1 til Oilers.

– For min del så tenker jeg at vi må la det gå så lang tid som mulig før de klarer å vinne på nye Jordal. Det gir ekstra motivasjon at de ikke har vunnet der enda, forteller Oppøyen.