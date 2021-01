Vår nye landslagssjef skal nå ut i totalt ukjent farvann

Nytt år betyr nye muligheter. For det norske herrelandslaget var årsskiftet startskuddet for en ny epoke. Landslaget har sagt takk og farvel til både Lars Lagerbäck og drømmen om EM 2021, og nå er det Ståle Solbakken og nye mesterskap som gjelder.

Ståle Solbakken arver et landslag som har vært gjennom en turbulent høst de færreste kunne sett for seg i sin villeste fantasi. Det nye året kommer til å by på en rekke utfordringer for vår nybakte landslagssjef, og omstendigheter helt utenfor hans kontroll kommer til å gjøre jobben langt tøffere enn den normalt ville vært.

Solbakken har alltid vært en trener med en veldig sterk fysisk tilstedeværelse. Han har levd mesteparten av livet på feltet, og veien fra spillergarderoben til trenerbenken var usedvanlig kort. Selv om han omtaler seg selv som nerd har han også hatt en praktisk tilnærming til treneryrket og aldri vært noen klassisk “skrivebordstrener”. Nå må han jobbe på en helt ny måte.

Det vil alltid være en stor overgang å gå fra å trene en klubb til å trene et landslag. Du har langt mindre tid sammen med spillergruppa, troppen kan verken styrkes eller svekkes av kjøp og salg, og spillerne er naturlig nok ofte langt mindre samspilte. Men det at landslagstreneren ikke er en del av spillernes hverdag på samme måte som klubbtreneren betyr ikke at de ikke er like avhengig av å bygge gode relasjoner til spillerne sine.

Det er dette arbeidet Ståle Solbakken nå skal i gang med. VM-kvalifiseringen starter 24. mars mot Gibraltar. Der andre landslagstrenere gjerne har hatt et par vennskapskamper til å sette laget kastes Solbakken rett ut i tre tellende kamper. I løpet av ei uke skal Norge spille borte mot Gibraltar, hjemme mot Tyrkia og borte mot Nederland. Denne uka kan bli helt avgjørende for veien videre mot VM. Det er altså ikke småtteri den nye landslagsledelsen skal håndtere allerede på sin aller første samling med landslaget.

De tre kampene kommer så tett at det knapt er tid til mer enn restitusjon og reising etter at den første kampen mot Gibraltar er unnagjort. Det betyr at Ståle Solbakken i realiteten kommer til å ha svært få økter på seg til å forberede laget til kampene mot Tyrkia og Nederland. Som leder er han avhengig av å raskt få oppslutning i troppen rundt sin fotballfilosofi og sitt prosjekt. Spillerne må vite hva som forventes av dem, hvilke oppgaver de har og hvem som eventuelt skal inn i nye roller. På denne korte tiden skal han klare å selge inn et enkelt og forståelig budskap, han skal bygge lagfølelse og fellesskap, og drille spillerne inn i kampplanene mot to vidt forskjellige motstandere.

Samtidig skal han manøvrere i ei spillergruppe der trenerbyttet naturlig nok kommer til å endre dynamikken i laget fordi spillere som nøt stor tillit under Lagerbäck nå kanskje må forberede seg på biroller og bidrag fra benken. Endringer skaper ofte friksjoner, og en god leder må klare å få alle til å trekke i samme retning slik at omstillingen går så smidig som mulig. Det er ingen enkel oppgave å skulle gjøre alt dette på en gang, under et voldsomt tidspress.

Innen den tid skal den nye landslagsledelsen også ta en rekke avgjørelser som kan bli definerende for landslaget i årevis fremover. Ståle Solbakken og hans gode hjelpere skal finne ut hvilke spillere de ønsker å bygge landslaget rundt de kommende årene, hvilke utfordrere som nå bør få sjansen og hvem som bør få beskjed om at det er på tide å gi stafettpinnen videre.

Selv om optimismen råder rundt landslaget arver Ståle Solbakken et landslag med flere åpenbare spørsmålstegn. Mange av spillerne som har vært viktige for landslaget det siste året står i en langt mer usikker situasjon nå enn de gjorde ved starten av 2020.

Landslagskaptein Stefan Johansen har knapt spilt klubbfotball det siste halvåret. Keeperklippen Rune Almenning Jarstein har mistet plassen som førstekeeper i Hertha Berlin og har foreløpig ikke spilt en eneste kamp denne sesongen. Joshua King fikk aldri overgangen han ønsket seg i sommer og har hatt en tøff høst i Bournemouth. Martin Ødegaard har ikke klart å leve opp til forventningene etter at han vendte tilbake til Real Madrid. Akkurat nå er han langt bak i køen og ser ut til å måtte belage seg på å tilbringe mye tid på benken. Sander Berge er langtidsskadet og må sitte og se på at hans Sheffield United havner stadig dypere ned i sumpa.

Alle disse spillerne går en usikker fremtid i møte. Det kan likevel ikke sammenlignes med situasjonen til visekaptein Omar Elabdellaoui. Høyrebacken ble utsatt for en alvorlig fyrverkeriulykke på nyttårsaften og ligger fortsatt på sykehus. Det er uklart hvor alvorlige øyeskader han har fått og hvordan dette vil påvirke livet og karrieren hans videre.

Midt oppe i alt dette skal Ståle Solbakken nå ta de første samtalene med de nye spillerne sine. Rommet for å reise Europa rundt for å se spillerne i aksjon og møte dem fysisk er svært begrenset nå som smittetallene skyter til værs over hele verden. Det er en krevende oppgave å skulle bygge et nytt landslaget via Teams, FaceTime og Skype.

Selv om vi etterhvert begynner å bli vant til digitale møter kan de aldri bli en fullgod erstatning for å møtes fysisk ansikt til ansikt, spesielt når det er snakk om folk som møtes for aller første gang eller skal ha viktige samtaler som kan avgjøre fremtiden deres.

Vi vet at Ståle Solbakken er en karismatisk og energisk leder. Vi vet at han har en fantastisk evne til å motivere spillere og få dem til å yte maksimalt. Vi vet at han er god på teambuilding og jobber godt i team, men hvor god er han egentlig på Teams? Det ville ikke komme som noen overraskelse om Solbakken trives langt bedre i fysiske møter enn foran et webkamera.

Vår nye landslagssjef skal nå ut i totalt ukjent farvann. Ingen landslagstrenere før ham har startet sin regjeringstid midt i en global pandemi. Det finnes ingen lærebok, mentor eller mal som kan fortelle ham hvordan han skal gå frem.

Ståle Solbakken skal legge grunnmuren for sitt prosjekt i en stadig mer ustabil fotballverden der forholdene endrer seg fra uke til uke og mulighetene til å møtes ansikt til ansikt er sterkt begrenset. Både landslaget som helhet, fotballforbundet og alle enkeltspillerne preges av den pågående pandemien. Det er umulig å vite når planer må endres i siste liten på grunn av forhold helt utenfor landslagets kontroll. Bare spør Lars Lagerbäck.