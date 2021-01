Solskjær ler av Klopp-stikk: – Jeg teller ikke deres straffer

Om knappe to uker møtes Liverpool og Manchester United til toppkamp på Anfield, men ordkrigen mellom de to lagene har så smått begynt allerede.

Etter mandagens 0-1 tap borte mot Southampton brukte Liverpool-manager Jürgen Klopp anledningen til å komme med et aldri så lite stikk mot Manchester United.

– Manchester United har hatt flere straffer på to år enn jeg har hatt på fem og et halvt. Jeg aner ikke om det er min feil. Men det er ingen unnskyldning for i kveld, sa Klopp etter kampen.

Jürgen Klopp var svært skuffet over ikke å få straffe i kampen mot Southampton. Foto: Adam Davy

Tyskeren var spesielt misfornøyd med at Sadio Mané ikke fikk straffe da han gikk ned etter en duell med Kyle Walker-Peters.

Ole Gunnar Solskjær tar det hele med et smil, og hinter samtidig til at han kun konsentrer seg om sitt eget lag.

– Ha-ha, at vi har fått flere straffer er et faktum. Det vil nok være mitt svar. Jeg vet ikke hvor mange straffer de har hatt, men jeg teller ikke deres straffer. Om de vil bruke tid på å bekymre seg over hvor ofte vi blir felt i boksen, så ... jeg bruker i alle fall ikke tid på det, sier Solskjær.

Siden starten av forrige sesong har nordmannens mannskap blitt tildelt 33 straffespark i alle turneringer. I samme periode står Klopps Liverpool med tolv forsøk fra straffemerket.

Denne sesongen er straffesparkene derimot jevnt fordelt mellom rivalene. I Premier League viser tallene seks straffer til Manchester United og fem til Liverpool. Solskjær reagerer uansett på at andre managere ikke fokuserer på egne lag.

– Jeg kan ikke snakke på vegne av andre managere og hvorfor de sier ting som dette, men jeg følte at det hadde en innvirkning i fjorårets semifinale i FA-cupen. Fordi Frank (Lampard) snakket om det og vi hadde et soleklart straffespark som vi ikke fikk, mener Solskjær, og fortsetter:

– Kanskje er det et forsøk på å påvirke dommerne, jeg vet ikke. Men jeg bekymrer meg ikke for det. Når de feller våre spillere i boksen, er det straffe.

Fokus på City

Før toppkampen på Anfield handler alt om Manchester-derby og semifinale i ligacupen for Solskjær og co.

– Det er små marginer når man kommer til en semifinale. Mot Sevilla spilte vi en av våre beste kamper. Noen ganger er det marginer og noen ganger er det kvalitet, men vi er et bedre lag nå enn det vi var for seks og tolv måneder siden, forklarer Solskjær, som ikke frykter at de tre semifinale-tapene fra fjorårssesongen skal påvirke hans gutter.

– Forhåpentligvis har vil kvalitetene når det gjelder. Du gjør deg fortjent til å vinne trofeer gjennom å ta deg videre. Kvartfinalen var fantastisk for oss, og forhåpentligvis kan vi dra det et steg videre denne gangen.

47-åringen tror en eventuell turneringsseier kan starte en ketsjupeffekt for et Manchester United som ikke har vunnet et trofé siden de vant Europaligaen i 2017.

– Forhåpentligvis. Vi vil ta det ett steg videre. Jeg kan snakke av egne erfaringer. Da jeg vant mitt første seriemesterskap med Manchester United, ble det som dop. Å feire med lagkameratene ute på banen med trofeet var noe man ble avhengige av. Vi har fått inn noen nye spillere i denne gruppen som forhåpentligvis kan gi oss det lille ekstra sammenlignet med forrige sesong, sier nordmannen.

– På en god plass

Hans mannskap kjemper fortsatt på fire fronter denne sesongen. Semifinalen i ligacupen, tredje runde i FA-cupen, 16-delsfinale i Europaligaen og andreplass i Premier League er status per januar 2021.

Solskjær peker på rotasjon som nøkkelen.

– Denne sesongen kommer til å handle om troppen, rotasjon og det å ha de riktige spillerne til riktig tidspunkt. Vi har sett så mange skader og kalenderen er hektisk. Vi har vært gode på å rotere og det har gjort at vi er på en god plass, forklarer han.

Men det er fortsatt spillere som har til gode å imponere. En av dem er Jesse Lingard. 28-åringen har kun startet én kamp for de røde djevlene denne sesongen – borte mot Luton i ligacupens tredje runde.

– Jesse og andre som ikke har spilt så mye må være klare når de får muligheten. Se på Eric Bailly. Han har kommet inn og vært fantastisk. Han har ventet og hatt noen små smeller, men de må trene godt. Når man får en sjanse, må man være klar, sier Solskjær, og forklarer at det samme gjelder for sommerens storsignering, Donny van de Beek.

– Vi er for raske med å hoppe til konklusjoner om at han ikke spiller og er et feilkjøp. Men man kan se på for eksempel Victor Lindelöf og Fred. Det har tatt litt tid, og nå er de nøkkelspillere i mitt lag. Sånn vil det også være for Donny. Han har kommet inn og er i en midtbanegruppe med mye kvalitet. Donny har spilt bra når han har fått sjansen, og det er viktig. Han er alltid klar og positiv. Han vil utgjøre forskjellen for oss i mange kamper denne sesongen og enda mer neste sesong, avslutter nordmannen.