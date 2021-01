To nye spillere i Stjernen testet positivt - nok en klubb må i karantene

Ytterligere to Stjernen-spillere har avlagt positive koronatester. Det betyr at Manglerud Star må i karantene.

Mandag kom beskjeden om at en spiller fra Stjernen hadde testet positiv for koronaviruset. Tirsdag kom det flere prøvesvar fra klubben, og de viste at ytterligere to spillere har testet positivt.

De to spillerne var i aksjon mot Manglerud Star i helgen, og derfor må også MS ut i karantene. Fra før er Storhamar, Sparta og Stjernen satt ut av spill og i karantene. Det har ført til en rekke utsettelser av kamper i Fjordkraft-ligaen.

– Vi har fått to positive svar nå. Totalt tre spillere er nå positive og vi er alle i karantene. Tre kamper er allerede bestemt utsatt så får vi se hva som skjer neste uke. Resten av spillerne ble testet i formiddag og vi venter svar på de prøvene i morgen, sier Anders Åsle, daglig leder i Stjernen, til TV 2.

Stjernen har totalt hatt 18 smittede spillere.

Mandag sa generalsekretær Ottar Eide i Ishockeyforbundet at virusutsettelsene skaper trøbbel for gjennomføringen av seriespillet, selv om forbundet har tro på at de skal klare å gjennomføre det.

– Vi nærmer oss et kritisk punkt. Vi har forberedt oss på ulike scenarioer, men i dag har det vært kaotisk da vi også måtte stenge ned all barne-og ungdomshockey, sa Eide til TV 2.

– Vi vurderer å droppe all landslagsaktivitet i februar for å gjennomføre seriekamper. Klubbene har vært tydelige på at de vil spille full serie og heller kutte i sluttspillet. Det er det tryggeste økonomisk, sier assisterende generalsekretær Kristoffer Holm.

Forbundet skrev mandag i en Twitter-melding at seks kamper i Fjordkraft-ligaen er utsatt inntil videre.

Artikkelen oppdateres.