P4-Michael bistår i Gjerdrum-aksjonen: – Godt å kunne bidra

Michael Andreassen satt på jobb i P4 da det på morgenen 30. desember tikket inn en melding på mobilen.

– Jeg fikk en sms midt i sendingen. Da dro jeg hjem, tok på uniformen og dro til Gjerdrum.

Andreassen er i heimevernsdistrikt 02, og går under tittelen presse- og informasjonsoffiser under redningsaksjonen i jordskredområdet i Gjerdrum.

Få alle de siste oppdateringene fra skredtragedien her.

Lange og tøffe arbeidsdager

TV- og radioprofilen legger til rette for at det kommer ut god og riktig informasjon om det som er forsvarets bidrag i krisesituasjonen.

– Vi er her for å støtte politiet. Vi hjelper til med det de har behov for og legger til rette for journalister. Det er noe av det jeg gjør i Heimevernet for HV-02, og det har jeg gjort i mange år, forklarer Andreassen til TV 2.

Han forteller at arbeidsdagene fort kan bli 14 timer lange, men at de er to som rullerer på rollen som presse- og informasjonsoffiser.

– Hvordan er det å komme hjem etter slike arbeidsdager?

– Da er jeg veldig sliten og trøtt. Som regel spiser jeg litt, skravler litt med datteren min – og så legger jeg meg. Selv om man ikke er sliten mens man er her i Gjerdrum, så merker man det når man kommer hjem, sier han, og presiserer at det er mange andre som har langt mer intense dager enn han selv.

Saken ble først omtalt av Romerikes Blad.

– Mennesker er preget

Andreassen har vært i Heimevernet i mange år, og bistod også under 22. juli. Selv om hendelsene ikke kan sammenlignes, er det likevel noen likheter.

– Dette er noe som påvirker mange mennesker. Det er et lokalsamfunn med 6000 innbyggere som har mistet syv av sine – og som fortsatt savner tre. Man merker at mennesker er preget av det. Så det er noen likheter, men samtidig veldig ulikt.

Andreassens oppgave i 2011 var å sikre objekter, som Stortinget og ulike departementer.

– Dette er en stor operasjon som koordineres mellom mange etater samtidig, og har en annen varighet rent operasjonsmessig. Det er en annen type jobb, men følelsesmessig kan det definitivt sammenlignes.

Han har nå base i Gjerdrum Kulturhus på Asktorvet. Selv om jobben hans ikke er essensiell i redningsarbeidet, synes han at det er godt å kunne bidra.

– Det er veldig sterkt når det slår inn hva vi faktisk driver med her ute. Vi leter etter mennesker og håper vi skal finne dem i live. Det å kunne bidra litt er veldig godt.

Hyller folks engasjement og omsorg

Andreassen forteller at Norske Kvinners Sanitetsforening passer godt på så alle for nok mat og drikke. Også på vaktpostene blir de stadig møtt med omsorg og engasjement.

– Vi hadde vakt, adgangskontroll og sikring, og da kom en bonde med bålpanne slik at vi ikke skulle fryse. Vi har alltid varm kaffe på kanna og restauranter og gatekjøkken kommer med varm mat, forklarer han.

– Rett før vi snakket sammen, så ble det levert 500 varme skolebrød. En annen kveld kom en bestemor, mor og et lite barn med nybakt sjokoladekake. Folk er helt fantastiske.

Adreassen kom i høst på en 5. plass i TV 2-programmet Skal vi danse. Han synes deltakelsen er en fin inngang til en god samtale.

– Det er mange som så på Skal vi danse, det merker jeg godt. Det gir en god inngang. Det å kunne ha gode samtaler når man står midt oppi dette er fint for alle. Det betyr i hvert fall mye for meg og gir meg positivt påfyll.