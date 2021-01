Varsler vanskelige måneder: – Mer realistisk med lockdown til mars

Statsård Michael Gove har ingen tro på at de strenge tiltakene som nå er innført i Storbritannia vil bli lettet på før i mars.

Mandag kveld annonserte Storbritannias statsminister, Boris Johnson at landet gikk inn i en tredje periode med «lockdown» etter rekordhøye smittetall den siste tiden.

Da hadde britene syv dager på rad hatt over 50.000 nye smittetilfeller.

Med umiddelbar virkning ble alle briter bedt om å holde seg hjemme. Alle som kan må jobber hjemmefra og de får kun dra i butikken for å handle inn det mest nødvendige.

Johnson sa mandag at han håper nedstengningen ikke vil vare lenger enn til midten av februar.

– Mars mer realistisk

Britene er altså innstilt på at situasjonen ikke er tilbake til normalen med det første, men ifølge statsråd Michael Gove virker det urealistisk at lockdownen kan opphøre allerede i februar.

– Jeg ser for meg at mars er det tidligste vi kan slippe opp på noen av restriksjonene, men ikke alle. Dette det avhenger også av at vi klarer å vaksinere 13 millioner mennesker de neste syv ukene, sier han til Sky News tirsdag.

Storbritannia har fått en mutert versjon av koronaviruset som virker å spre seg raskere enn det opprinnelige. Dette viruset er også påvist 23 ganger i Norge.

Målet er at man under nedstengningen skal rekke å vaksinere 13 millioner av de mest sårbare, samt helsepersonell.

– Vi vil ta en ny vurdering av situasjonen i midten av februar, men når vi kan slappe av, det er det umulig å forutse. Jeg ser for meg at det blir en gradvis oppmykning av tiltakene, sier Grove.

– Vi har noen veldig vanskelige uker foran oss, understreker han.

– Må gjøre noe

Statsministeren sa mandag at den nye koronamutasjonen – som ble oppdaget i Storbritannia i desember – er grunnen til at myndighetene ser det som nødvendig å gå inn i en ny nedstengingsperiode.

– Store deler av landet vårt er allerede under strenge restriksjoner. Det fremstår klart at vi nå må gjøre mer sammen for å få kontroll på viruset mens vaksinene er på vei ut til folket. Vi må derfor gå inn i en nasjonal «lockdown» som er hard nok til å slå ned spredningen av den nye varianten, sa han.

Kun ved disse tilfellene har britene lov til å forlate hjemmet under nedstengingen:

For jobb, hvis man ikke kan jobbe hjemmefra.

For å handle nødvendige matvarer og medisiner.

For å trene med én annen person (enten noen i samme husholdning eller én person utenfor egen husholdning).

For å tilby hjelp til en trengende person.

For medisinsk behandling eller hvis man utsatt for vold.

Boris Johnson har varslet at han vil holde en pressekonferanse i Downing Street klokken 18 norsk tid.