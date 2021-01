«Mesternes mester»-deltaker fikk uventede problemer: – Vi ble stresset

Genette Våge (23) har tilbragt mye tid på farens labratorium etter at hun ga seg med motorsport. Da koronapandemien kom, måtte hele familien hjelpe til i bedriften for å få hjulene til å gå rundt.

Motocrossutøveren Genette Våge er for tiden å se på NRK i programmet «Mesternes mester».

I andre episode av programmet lærer vi at den svært meriterte motocrossutøveren måtte legge opp i ung alder på grunn av et komplisert brudd i hånden.

Etter dette satt hun seg på skolebenken, og nå studerer hun til å bli dataingeniør og jobber for faren på et tannteknisk labratorium i Sandnes.

POPULÆR GJENG: 1,4 millioner nordmenn har sett de første episodene av programmet. Foran: Håvard Tveten, Dag Erik Pedersen, Øystein Pettersen. Bak fra venstre: Anne Margrethe Hausken Nordberg, Johann Olav Koss, Genette Våge, Aksel Lund Svindal, Magnus Midtbø, Cecilie Leganger, Linda Medalen og Synnøve Solemdal. Foto: NRK

Ny hverdag

Våge tror hun har arvet fart- og spenningssøken etter faren. Han har alltid vært aktiv, og da hun skulle satse på motocross fulgte han med henne på mesterskap rundt om i verden.

Nok en gang har faren vært en inspirasjon, og hun har begynt i samme bransje som ham.

– Jeg jobber for ham, men vi jobber ikke med helt det samme. Klinikken er oppkalt etter pappa og heter «Ole Petter Våge tannteknisk laboratorium». Jeg syns det er spennende fordi jeg får holde på med IT, design og 3D-printing av tenner. Den tanntekniske biten er ikke helt meg, men det digitale er gøy. Jeg har alltid vært opptatt av data og teknologi, sier hun til God kveld Norge.

Hun forklarer engasjert at hun kan hjelpe eldre som ønsker gebiss uten å støpe munnen, nå er teknokogien god nok til at man scanner inni munnen og designer gebiss med 3D-printing.

– Hvordan er det å jobbe med faren din?

– Det er noen ting som gjør det komplisert med far og datter på jobb, men det er ikke så veldig krevende. Han har jobbet så mye med meg da jeg drev med motocross, så vi har lært hverandre å kjenne. Før var jeg sjefen hans, nå er han sjefen min, sier hun lattermildt, og poengterer at hun har stor respekt for ham både som sjef og pappa.

– Jeg er enebarn, så jeg har alltid hatt godt forhold til mamma og pappa. Mamma er min bestevenninne. Da jeg var ungdom kunne jeg ikke skjønne noe når andre i klassen syns foreldrene var teite og dumme, jeg har alltid hatt et godt forhold med dem.

Sprengt kapasitet

Etter deltakelsen i «Mestrenes mester» har hun hatt en overfylt timeplan. Hun jobber med studiene hver dag, jobber rundt 40 % på labratoriet og er instruktør på SATS to dager i uka.

Hun syns ikke overgangen fra å være toppidrettsutøver til student og arbeidskvinne har vært så stor som man skulle tro.

– Det blir en annen hverdag med tanke på hva du gjør. Før trente man, måtte holde styr på det man spiste, planlegge økter og sørge for at utstyr er i orden. Nå handler det om å ha kontroll på at du har lest alle kapitlene du skal før forlesning, du er godt forberedt i timene og klar til jobb. Det blir litt det samme, det handler om å lage en plan og et mål for dagen når man står opp.

Våge har aldri fått en ADHD-diagnose, men mistenker at hun har et høyere tempo enn de fleste. Derfor må hun struktrere dagen på sin egen måte.

– Jeg er veldig avhengig av strukutur og planer. Jeg får panikk hvis jeg ikke har planer. Jeg liker å drive med ting, men for å få alt gjort må jeg loggføre alt, ha kalendere og planlegge timene i dagen min.

Hun ønsker å rose moren som har presset henne til å fokusere på skolegang, når hun egentlig bare ville holde på med motocross.

– Det er jeg glad for nå, for nå har jeg noe å falle tilbake på. Hadde jeg ikke fullført videregående, hadde jeg ikke hatt anledning til å begynne på ingeniørstudiet. Det er mange i motorsport-miljøet som satser alt de har på idretten, men jeg syns det er riktig å prioritere skolegang ved siden av. Den veggen man treffer når man må legge opp, den ble ikke så hard å treffe for meg, fordi jeg hadde mange andre ting jeg kunne gjøre.

Alle mann til pumpene

Det høye energinivået til idrettsstjernen kom godt med da familiebedriften fikk problemer under koronapandemien.

– Alt ble veldig annerldes da pandemien kom. Først ble det innført at vi måtte gå med smittevernsgreier, men så ble det lockdown. Da ble det totalt stengt, vi har ikke arbeid når tannlegene ikke har pasienter. Jeg tror vi var helt stengt i to eller tre måneder. Dette gikk jo ut over hele familiens inntekt. Da merket jeg at når vi fikk lov til å jobbe igjen, så hjalp jeg far uten å ta betalt for å få bedriften opp igjen.

Våge forteller at de ikke trengte å slå bedriften konkurs, men at det var en tøff periode.

– Sånn hadde nok mange det i den perioden. Vi var redde for økonomien, mye fordi vi er veldig digitaliserte. Vi har staset mye og invistert mye i det, og da ble det skummelt når pandemien kom. Vi ble stresset, men det har gått bedre enn vi trodde. Vi har fått støtte fra staten og lån.

På grunn av den store læreviljen får Våge gjøre litt av hvert i bedriften. Hun har også begynt å arbeide med økonomi.

– Jeg setter opp budsjetter og har satt meg inn i ferieavvikling og lignende. Det er veldig lærerikt å kunne alle lovene og reglene rundt slike ting. Kanskje får jeg bruk for det om jeg starter for meg selv.

TALENT: Våge har klart å kombinere en fantastisk karriere med skolegang. Foto: NRK

Uheldig med telling

23-åringen slo en rekord allerede før første øvelse i «Mesternes mester»: Hun ble tidenes yngste deltaker i det kritikerroste programmet.

Selv om hun la opp tidlig, opplevde hun mye som utøver. I starten av karrieren måtte hun konkurrere med guttene, og kom på 3.plass i NM ved første deltakelse. Dette gjorde henne historisk allerede som tenåring, da hun ble første jente på pallen i en gutteklasse noensinne.

Etter dette fortsatte eventyret. Hun har blant annet kommet på 5.plass i VM, vunnet to NM-gull og fått en rekke priser på motorsportgallaen.

I de to første episodene har vi sett ungjentas imponerende muskelkraft. Hun spurtet nesten like fort som den første temavinneren Anne Margrethe Hausken Nordberg (44), som er orienteringsløper. Hun kom dermed på andreplass i den kjente «Mesternes Mester»-øvelsen «Flaggkampen».

Sammenlagt endte hun likevel på en nest sisteplass etter to uker, mye på grunn av øvelsen som handler om å telle inni seg til 10 minutter. Våge telte for fort, og kom dermed på sisteplass i den øvelsen.

– Jeg snakket med en annen deltaker, Øystein «Pølsa» Pettersen, og han var veldig støttende. Han sa at selv om jeg ikke er så godt til å telle i ti minutter, så har jo ikke det noe å si for hvem jeg er som menneske. Det har ingenting å si for hva jeg står for eller hvem jeg er.

I fredagens episode er uansett disse poengene nullstilte, og hun kan prøve å revansjere plasseringen.