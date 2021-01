Avventer nye søk i skredområdet etter alarm

SISTE: Alle redningsmannskaper er trukket ut av området og politiet avventer nye søk. NVE og geologer undersøker terrenget.

TV 2s team på stedet så at nødetatene slapp alt de hadde og sprang raskeste veien ut av området. Like i forkant av sirenene kunne man høre et høylytt smell.

Innsatsleder for politiet Roy Alkvist forteller pressen at det har forekommet et nytt ras i et området som anses som farlig. Raset var rundt 30 meter bredt og skjedde et stykke vekk fra der mannskapet var.

– Det har gått veldig fint med alt mannskap, alle har trukket seg ut av området. Men vi ser nå at dette er veldig risikofylt, og at det er forbundet med fare, sier Alkvist.

Mannskapet brukte mindre en ett minutt på å komme seg ut av området.

– Vi har folk som følger med inn i området fra NVE og forsvaret hele tiden og varsler oss hvis noe skjer, sier Alkvist.

Må gjøre ny vurdering

Da raset gikk trakk nødetatene raskt ut samtlige redningsarbeidere.

– Det er droner som hele tiden holder et øye med området. Med en gang de ser noe av betydning trykker man på et horn tre ganger, sier innsatsleder for brann.

Det ble også satt på sirener på en brannbil i nærheten for å varsle om raset. Ingen har kommet til skade, men det var for farlig for redningsmannskaper å bli værende i området.

Det har gått to ras i området også i natt, og rasområdet anses som svært utrygt, og redningsarbeidet som risikofylt.

– Vi har helsemannskaper og flere evakueringsveier for redningsmannskapene, blant annet ved hjelp av broleggeren, forteller Alkvist.

Nå må redningsarbeiderne ta en ny vurdering på hvordan det videre redningsarbeidet vil foregå.

Tre fortsatt savnet

Tre personer er fremdeles ikke funnet etter skredet som gikk for en uke siden. Redningsarbeiderne leter fremdeles etter:

Ann-Mari Næristorp (50)

Victoria Sørengen Næristorp (13)

Rasa Lasinshiene

Syv personer er funnet og identifisert. Samtlige har omkommet. De syv er:

Eirik Grønolen (født 1989) - funnet 1. januar

Lisbeth Neraas (født 1966) - funnet 2. januar

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (født 1980) - funnet 2. januar

Alma Grymyr Jansen (2018) - funnet 2. januar

Marius Brustad (1991) - funnet 3. januar

Charlot Grymyr Jansen (1989) - funnet 3. januar

Irene Ruud Gundersen (1951) - funnet 3. januar

Helsepersonell på stedet sier tirsdag at de fremdeles mener det er mulig å finne overlevende i skredet. Dette forutsetter at det man har en luftlomme og tilgang på vann, og at man ligger godt isolert.

Det har vært minusgrader i mange dager i Gjerdrum, noe som gjør at redningsarbeiderne har store utfordringer.