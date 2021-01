Derfor er den fryktede Sør-Afrika-mutasjonen mye mer smittsom

Mandag opplyste FHI at den sørafrikanske mutasjonen av viruset hadde nådd Norge, etter at en person som kom fra landet fikk påvist smitte.

Fra før har 23 personer i Norge fått påvist den britiske mutasjonen av viruset.

Disse mutasjonene skaper nå trøbbel i flere land. I Danmark ønsker opposisjonen strengere tiltak for å få kontroll på mutasjonen som sprer seg i landet.

Fellesnevner

Vaksine- og virusforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo forklarer til TV 2 at det er flere årsaker til at mutasjonene er mer smittsomme.

BEKYMRINGSFULLT: Vaksine- og virusforsker ved UiO Gunnveig Grødeland sier det er grunn til bekymring for mutasjonen fra Sør-Afrika. Foto: Øystein H. Horgmo

– Fellesnevneren mellom den sørafrikanske og den britiske varianten er at de har en mutasjon i piggen som gjør at de binder seg bedre til cellene våre, og som gjør at de lettere vil kunne smitte, sier hun.

Mutasjonene smitter på samme måte som det vanlige korona-viruset, men det finnes en viktig forskjell.

– Det første som skjer når viruset smitter deg, er at det må binde seg til en reseptor som stikker ut på cellene våre. Mutasjonene har blitt bedre til å binde seg. Viruset generelt har ikke blitt sterkere, men de binder seg sterkere, sier Grødeland.

– Bekymringsfullt

Forskeren sier at de samme tiltakene vi har hatt i over ti måneder, også vil fungere for mutasjonene.

– Det som er litt bekymringsfullt, er at det har kommet noen endringer i den sørafrikanske varianten som gjør at vi får en mer effektiv formering av viruset i luftveiene. Den smitter mer effektiv, både fordi den binder seg mer effektivt til cellene og fordi det er mer virus til stede, sier Grødeland.

Hun sier det foreløpig er uvisst hvorvidt mutasjonene overlever lenger på overflater enn det opprinnelige koronaviruset.

Grødeland understreker imidlertid at viruset trives mye bedre når det er kjølig.

Og nettopp det mener hun er en medvirkende årsak til at smitten har blomstret opp igjen i Norge nå.

– Det er en kombinasjon av årstid, men også at mutasjonene ser ut til å være mer smittsomme. Det er også sånn at vi er mer inne, og typisk tettere på folk, sier Grødeland.

– Større spørsmålstegn

I disse dager starter Norge vaksineringen for fullt. Vaksine- og virusforskeren sier mutasjonene kan få konsekvenser for vaksinene.

– På et tidspunkt vil man trenge nye vaksiner. Om vi er der nå, det holder man på å teste. Men for den varianten fra Storbritannia regner man med at vaksinen vil være effektiv. Det er litt større spørsmålstegn bak varianten fra Sør-Afrika. Men det mest sannsynlige er at vaksinene også vil fungere mot denne, sier hun.

BEKYMRET: Bekymringen for importsmitte er stor hos statsminister Erna Solberg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

På grunn av den britiske mutasjonen innførte regjeringen plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst.

– Hvis denne mutasjonen skulle bli spredt i Norge, vil det antakeligvis kreve en full nedstengning av samfunnet. Vi må gjøre det vi kan for å forhindre at den nye virusvarianten får fotfeste i Norge. Testing er den eneste måten å avdekke om reisende fra røde land bærer med seg dette viruset, sa statsminister Erna Solberg.