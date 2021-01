Hans Petter trodde han vant en bil i VG – så oppdaget han at de hadde endret premien

TV 2 HJELPER DEG: Hans Petter Hansen er overbevist om at han vant en bil i en VG-konkurranse. VG nekter og skylder på korona.

GLAD I VG: Hans Petter Hansen sier han har lest VG i 42 år. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

Hans Petter Hansen bor på Nøtterøy ved Tønsberg. Han er trofast VG-leser.

– Dagen er ikke den samme uten VG. Jeg har vært avhengig av den i alle år, sier han, mens han holder i papirutgaven av avisen.

Det er flere ting med avisa han setter stor pris på.

– Jeg leser VG hver dag for å få med meg sport og nyheter, også for å få med meg «Finn gull i VG». Jeg håper å vinne en bil. Det har vært ønsket mitt i seks og et halvt år, sier han.

GULL OG BIL: Finn gull i VG er ikke et lotteri, men en markedsaktivitet i regi av VG. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

For det er nettopp en bil som er hovedpremien i VG-konkurransen «Finn gull i VG». Nesten hver dag har han tatt lodd i konkurransen. Alt man må gjøre er å finne en kode i avisen og sende den på SMS til VG. Det er gratis å delta, men koster en krone for hver SMS man sender inn.

– Jo mer du er med, jo større vinnersjanse er det, sier Hans Petter til TV 2 hjelper deg.

Familiemedlem vant

Han vet det går an å vinne, for for svigerinnen var en av de første som vant bil i VG.

– Hun vant en Suzuki. Jeg tenkte sjansen var stor for å vinne når hun hadde vunnet, sier han.

Påskeaften i fjor virket det som det var Hans Petter sin tur. Uken etter fikk han en hyggelig telefon fra VG.

SKYLDER PÅ KORONA: VG gir koronaepidemien skylden for at biltrekningen ble utsatt. Foto: Fredrik Hagen / NTB.

– De ringte meg og spurte om jeg hadde vært med på en konkurranse. Jeg svarte ja, og fikk da beskjed om at jeg hadde vunnet gull i bonustrekningen, sier han.

Endret premien

Hans Petter vant førstepremien. Men det Hans Petter ikke visste da, var at VG like før hadde gjort om på opplegget. Førstepremien var plutselig ikke en Suzuki til 250.000 kroner, men gullbarrer til 30.000.

Hans Petter ble selvsagt glad for å vinne gullbarrer, men en stund etterpå oppdager han at det er noe som ikke stemmer. Tilfeldigvis begynner Hans Petter å bla igjennom gamle utgaver av VG.

– Nesten fire måneder etterpå oppdaget jeg feilen. Da jeg bladde i en gammel VG sto det «Du er med i trekning av bilpremie på påskeaften», sier han.

SMS-bekrefter bil-premie

I fjor skulle VG trekke hele tre biler. Den første på påskeaften. TV 2 hjelper deg har sett gjennom tidligere utgaver av VG. I måneden før reklameres det mange ganger i avisen at det skal trekkes bil på påskeaften. Men bare seks dager før trekningen står det i avisen at neste biltrekning er sankthansaften.

– Så gikk jeg inn på SMS-ene på telefonen. Hver gang jeg har levert inn kode, til og med påskeaften, har jeg fått bekreftelse om at jeg er med i trekning av bil på påskeaften, sier han og viser frem SMS-er til TV 2 hjelper deg.

At trekningen ble utsatt, ble kommunisert på SMS til alle deltakerne bare en gang. Han får likevel SMS-bekreftelser i dagene før påskeaften om at han er med i trekning av bil.

– Jeg føler at jeg ble snytt av VG, og det er derfor jeg gjerne vil at de skal rette opp i det, sier han til TV 2 hjelper deg.

– Kan ikke kalles lotteri

Er det egentlig lov å bytte førstepremien i en konkurranse som dette? Hadde dette vært et lotteri er svaret klart.

– Det å endre gevinster etter at loddsalg er gjennomført ville ikke vært tillatt hvis det var et lotteri, sier Tore Bell, jurist i Lotteritilsynet.

Men selv om VG-konkurransen ligner på et lotteri, så er det ikke det.

– Det er tre vilkår som må være på plass for at noe skal være et lotteri. Det må foreligge et innskudd, trekning og gevinst. Slik vi kjenner VG-saken så foreligger det en trekning og en gevinst, men innskuddet er ikke til stede, sier Bell til TV 2 hjelper deg.

MØTER ADVOKAT: Hans Petter Hansen møter forbrukeradvokat Ola Fæhn, som har sett nærmere på saken. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

Grunnen er altså at man kun betaler den ene krona det koster å sende SMS, og i tillegg kan ikke en kommersiell aktør drive lotteri.

Advokat reagerer

Ola Fæhn er advokat hos Forbrukeradvokatene. Han har sett nærmere på saken og synes VG skal gi Hans Petter Hansen førstepremien.

– Jeg synes ikke det er noen annen løsning på denne saken, sier han.

Forbrukeradvokaten sier at den som tilbyr lodd eller skal selge noe, plikter å være tydelig på vilkårene.

– VG har ikke vært tydelige i denne saken og da vil man bli ansvarlig for verdien av den premien som de skulle ha utbetalt, sier han.

Da Hans Petter tok kontakt med VG ville de øke verdien av gullpremien hans med 10.000 kroner for å døyve noe av skuffelsen han kjenner.

VG skylder på korona

Audun Solberg, direktør for avissalg i VG, gir korona skylden for at biltrekningen ble utsatt.

– Det var en veldig spesiell tid, vi slet med å skaffe oss oversikt akkurat da. Vi utsatte biltrekningen påskeaften, slik at den ble trukket sankthansaften i stedet, sier han.

Trekningen som fant sted påskeaften, som Hans Petter vant, var en annen trekning, sier Solberg.

– Den ekstra trekningen påskeaften var en trekning blant siste ukes deltakere om ukespremien, og ikke biltrekningen, sier han til TV 2 hjelper deg.

Dersom VG ikke hadde utsatt trekningen, ville bilen vært førstepremien påskeaften.

– Da hadde det vært en trekning blant alle som hadde deltatt i «Finn gull i VG», frem til og med påskeaften. Mens den ukestrekningen bare var forbeholdt de som hadde deltatt i «Finn gull i VG» den siste uken. Det er en trekning på ukes-deltakere og en biltrekning for alle deltakerne, sier han.

VG innrømmer at de ikke har hatt god nok kontroll på SMS-bekreftelser de har sendt ut til deltakerne i konkurransen.

– Vi burde kommunisert mye bedre. Vi sendte en beskjed om utsettelsen og vi hadde det riktig i avisen, men den automatiske SMS-kvitteringen hadde vi ikke god nok kontroll på, sier Solberg.

Ny trekning

VG har nå gått gjennom saken og ser at det ikke var smart å flytte trekningen av bil fra påskeaften til sankthansaften.

– Derfor har vi bestemt for å trekke en ny bil. Det skal ikke være noe tvil om at de som deltok frem til påskeaften har fått den vinnersjansen de skulle ha, sier han til TV 2 hjelper deg.

Selv om det betyr at Hans Petter Hansen får en ny sjanse til å vinne bilen, er han ikke glad for utfallet av denne saken.

– Det hjelper jo ikke meg noe. Jeg er skuffet.

Nå er den lange kjærligheten til VG over.

– Jeg har holdt papiravisen i 42 år. Nå er det ferdig. Jeg vil ikke ha noe mer med dem å gjøre, avslutter Hans Petter Hansen.