Norske Ola Peder (20) er verdens beste Fantasy-spiller

Fantasy Premier League er et svært populært spill over hele verden. 7,8 millioner mennesker har satt opp et lag i det virtuelle spillet denne sesongen. Etter 17 runder leder Ola Peder Hovde (20) fra Hisøy.

Kort fortalt handler Fantasy Premier League med å plukke ut en tropp på 15 spillere innenfor en gitt budsjettramme. Hver runde plukker man ut elleve spillere som starter. Man får poeng for spillere avhengig av hvordan de gjør det i den aktuelle Premier League-runden.

Så langt denne sesongen har Hovde vært best i verden.

– Det startet ganske bra. Etter runde to lå jeg i topp 500 i verden. Det handler litt mer om flaks. Jeg klatret opp noen plasser hver runde, før jeg endte opp på 1. plass. Der har jeg holdt meg i seks runder på rad, forteller han.

Venter med å bytte

20-åringen bruker mye tid på Fantasy.

– Jeg følger mye med på kampene. Jeg ser nesten alle. Ellers følger jeg mye med på Twitter for siste skadenytt, sier han.

Det kan være lurt, spesielt i en tid hvor flere kamper utsettes på grunn av korona-pandemien.

– Jeg gjør ikke bytter før tidligst én time før fristen. Da går jeg ikke på en smell ved at jeg bytter inn en skadet spiller. Jeg prøver å se litt bort fra prisoppgang- og nedganger. Det styrer ikke hva jeg gjør. Jeg liker å følge kampprogrammet og prioriterer å få inn spillere med lett kampprogram i tiden fremover. Man kan få mye poeng fra billige spillere som man kan beholde i 5-10 uker, sier han.

Hovde satt med tre Manchester City-spillere i runden hvor kampen mot Everton ble utsatt.

– Det er viktig å ha en benk hvor alle spillerne spiller. Han som ligger på 2. plass tar tatt innpå meg de to siste rundene. Jeg har hatt to dårlige runder. Men jeg har troen på at jeg har en god plan de to neste rundene, som er litt spesielle, sier han.

Viktige Fantasy-runder

De neste rundene i spillet kan nemlig bli svært avgjørende. I runde 18 spilles det bare seks kamper. I runde 19 er det tolv lag som spiller to kamper. Det er med andre ord masse poeng som skal deles ut de neste ukene.

Dersom man følger Fantasy-guruen Ben Crellin på Twitter får man god oversikt over hvilke lag som spiller når.

Hovde har allerede spikret planen for de kommende rundene.

Hjelpemidler (chips): Wildcard: Kan endre hele laget uten poengtrekk. Kan brukes to ganger per sesong. Triple Captain: I stedet for dobbel poengsum på kaptein som i vanlige runder, vil man med Triple Captain få tredobbelt poeng på sin kaptein. Kan brukes én gang hver sesong. Free Hit: Kan bytte ut hele laget uten poengtrekk for én runde. Laget vil gå tilbake til det det var før runden startet. Kan brukes én gang hver sesong. Bench Boost: Alle spillerne i troppen gir poeng, også dem som sitter på benken. Kan brukes én gang hver sesong. Ingen av chipsene kan brukes samtidig.

– Det avhenger litt av hvem man har i laget fra før, men jeg planlegger å bruke Free Hit-chipen i runde 18. Det er fordi jeg har mange spillere som har dobbeltrunde i runde 19. Deretter tenker jeg å bruke Bench Boost i runde 19. Jeg har veldig mange spillere som spiller to kamper. Selve Bench Boost-chipen kan være litt vanskelig å bruke. Ved å bruke den i en god runde litt tidligere slipper jeg å tenke så veldig mye på å bruke den seinere, forklarer han.

Det finnes måter å unngå å ta i bruk de verdifulle hjelpemidlene (chips).

– Hvis man ikke bruker Free Hit gjelder det å få inn spillere i runde 18 som både har kamp i runde 18 og dobbeltkamp i runde 19. Det kan være Manchester United-, Manchester City- eller Aston Villa-spillere, sier verdenseneren.

– Jeg ville i hvert fall hatt med Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, en City-forsvarer og Jack Grealish. De fire er veldig gode å ha, legger han til.

– Er det noen billige spillere du kan anbefale folk å hente?

– El Ghazi kunne jeg gjerne tenkt meg å få inn. Det er han jeg har tenkt mest på.

Ser til De Bruyne

De som sparer Free Hit kan få god bruk for den seinere i sesongen. Spesielt runde 29 kan bli en runde med få spillere i aksjon. Da er det verdifullt å ha et hjelpemiddel i bakhånd. Hovde lanserer også muligheten for å bruke Free Hit i runde 19.

– Har man mange spillere som har kamper i runde 18, kan det være lurt å bruke Free Hit i runde 19. Men da får man ikke brukt Bench Boost eller trippelkaptein. Man må gjøre det beste ut av det. Rådet er uansett å få så mange spillende spillere som mulig inn til hver runde, forteller han.

Hver runde kan man gjøre ett bytte på laget sitt. Det er også mulig å spare et bytte slik at man kan gjøre to bytter i den påfølgende runden. Bytter utover dette koster fire poeng.

– Jeg har tatt -4 én gang denne sesongen. Det var da Salah var uaktuell på grunn av korona. Jeg kunne ikke ha 6 millioner stående i banken, så jeg måtte få spredt dem så fort som mulig. Men man kan ikke ta hits hver runde. Du trenger ikke alltid å ha det beste laget.

Hver runde plukker man ut en kaptein som får doble poeng. Hovde ser til den lyseblå delen av Manchester de to neste rundene.

– Neste runde vil jeg si De Bruyne. Det samme i runde 19. Han spiller mot Brighton nå. Etter det er det Crystal Palace og Aston Villa. Det er han jeg går for. Det er City-spillerne du vil ha inn nå. De har et veldig godt kampprogram fremover, sier 20-åringen, som akkurat nå ikke har en eneste Tottenham-spiller i troppen.

– Jeg liker ikke så godt hvordan Tottenham spiller. Det hender de scorer en del mål, men de legger seg ofte bakpå og skaper ikke nok sjanser til at jeg ønsker å ha de på laget, sier han.

Mange av de mest rutinerte Fantasy-spillerne systematiserer byttene sine i et Excel-skjema. Det har også Hovde tidvis gjort – med vekslende hell.

– Jeg hadde et Excel-skjema jeg lagde i runde 14 som jeg prøvde å holde frem til runde 19. Det har ikke gått helt som planlagt. Jeg tror det kan være ganske lurt å ha et Excel-ark, men det kan være vanskelig å forholde seg til det hver runde, forteller han.

Bortsett fra å følge nøye med på skader, utsettelser og kampprogram, har Hovde følgende tips til rådville Fantasy-spillere:

– Ikke ta Free Hit bare på grunn av kampprogram og fordi du vil endre spillere. Ikke gamble for mye. Hold deg til et ganske likt lag runde for runde med å gjøre enkeltbytter.