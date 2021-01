Spiller kamp etter kun to treninger på to uker: – Man er ikke komfortabel

Byåsen-tener Atle Oliver Johansen frykter for skader på sine spillere når laget skal tilbake i kamp etter koronakarantene og lite trening.

I romjulen kom beskjeden om at én av Byåsens spillere hadde testet positivt for koronaviruset. Det sendte totalt 15 personer i klubben ut i karantene og forkludret også planene for gjenoppstart av sesongen.

To treninger siden 22. desember

Karantenen opphørte 2. januar og kampen mot Flint Tønsberg den påfølgende dagen ble utsatt. Det er ikke onsdagens kamp på hjemmebane mot Tertnes.

– Jeg kunne godt tenkt med å ha flere treninger under beltet etter karantene og juleferie. I et skadeforebyggende perspektiv ville jeg hatt mer trening, sier Byåsen-trener Atle Oliver Johansen til TV 2.

For grunnlaget er ikke på ønskelig nivå, mener Johansen. Laget spilte siste kamp før pausen 22. november og skulle etter planen gjennomført en god treningsuke før man igjen tok fatt på kamper.

I stedet har Byåsen-spillerne kun fått trent to økter siden 22. desember.

– Vi er vant til å trene fem-seks økter i uken gjennom en sesong. Nå starter vi litt forsiktig på null. Vi må starte oppbyggingsfasen som vi egentlig skulle hatt i romjulen, men som utgikk. Vi ligger en uke bak på treningen, sier Johansen.

Daglig leder Kristin Garnvik sier at de har vært i dialog med forbundet om situasjonen.

– Da vi snakket med dem første gangen, var beskjeden at vi skulle vente for å se an situasjonen om flere ble smittet. Vi hadde heldigvis ikke mer enn én smittet. Da ble det sagt at kampen skal spilles som avtalt, sier Garnvik til TV 2.

– Hva tenker du om det?

– Det er ikke helt ideelt, men vi gjennomfører. Vi har mye spillere skadet, så vi er skeptiske. Men vi må velge å tro at forbundet har tenkt på det de også.

TV 2 har ikke lyktes i å komme i kontakt med Norges håndballforbunds generalsekretær Erik Langerud for en kommentar.

Korona-konsekvenser

Trener Johansen har forståelse for at laget er del av en profesjonell liga og at ting må gå sin gang - selv om situasjonen med koronaviruset er ekstraordinær.

– Vi har fått en del skader vi skulle vært foruten tidligere i sesongen som gjør at vi er ekstra påpasselige. Derfor vil vi gjerne ha den ekstra tiden vi ville hatt med den ekstra uken. Man er ikke komfortabel, men gjør det beste ut av det, sier Johansen.

Tertnes er onsdagens motstander og har selv fått kjenne på konsekvensene av koronaviruset. Fem spillere ble smittet etter at laget spilte bortekamp i Romania i europacupen, og blant andre Linn Gossé sa til TV 2 i etterkant at hun følte seg presset tilbake i spill for tidlig etter sykdommen.

Hun spilte kamp uten å ha gjennomført en eneste trening på ti dager. Både spillere og ledere var klare på at det ikke var forsvarlig å spille kampen. Svaret fra Langerud i NHF var da at kamper kan flyttes dersom en klubb har åtte spillere eller flere med smitte eller sykdom.

– Man må kanskje spille med andre spillere, kanskje ikke med sitt beste mannskap, kanskje ikke med ønsket mannskap. Sånn er denne sesongen om vi skal få fullført den, noe alle ønsker, sa Langerud til TV 2.

For Byåsens del er heldigvis ikke flere spillere rammet av koronaviruset, men laget blir likevel skadelidende.

– Nå går det utover oss, men det har gått utover andre tidligere. Sånn er det. Jeg synes det er vanskelig. Hele året er vanskelig. Vi er jo privilegerte som får lov til å være på jobb. Samtidig har vi et samfunnsansvar på lik linje med alle andre, sier Johansen.

Byåsens neste kamp etter onsdagens møte med Tertnes er 17. januar.