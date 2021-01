Drink Cool er selskapet bak det som skal være Norges første alkaliske vann på bærekraftig kartong. Vannet selges hos 7-Eleven. Blant eierne er tidligere golfproff Suzann Pettersen.

I en markedsføringsartikkel, der Pettersen blir intervjuet, har Drink Cool et stort fokus på at de selger alkalisk mineralvann med en pH på rundt 8.

«– Bedre enn bare vann» er tittelen på artikkelen, som inneholder en hel rekke feilaktige opplysninger og fakta om helse, og hvordan alkalisk vann skal fungere på kroppen.

REKLAME: Suzann Pettersen er medeier i Drink Cool. Foto: Skjermdump, Drink Cool.

– Ekstremt problematisk

Blant de som har sett nærmere på markedsføringen er lege Jonas Kinge Bergland. Han sier det som står om alkalisk vann og helse er feil.

– Jeg synes sånn markedsføring som dette er ekstremt problematisk. Det spiller på frykt hos forbrukerne og et ønske om å oppnå best mulig helse, sier Bergland.

FLERE VARIANTER: Cool finnes med og uten smak. Foto: Ingrid Nordheim/TV 2 hjelper deg.

«Alkalisk vann er ganske stort i USA. Det er der jeg først ble kjent med hva alkalisk vann faktisk er og de fordelene det har, forteller Suzann “Tutta" Pettersen.» Slik starter det tidligere nevnte intervjuet med Pettersen. Så forklarer Drink Cool i teksten hvorfor det er lurt å bytte ut noe av vannet en drikker med alkalisk vann:

«Med en normal diett får vi i oss mye syrerik mat og drikke… Syren bruker oksygen i kroppen, kan tykne blod og dermed forårsake dårlig sirkulasjon. Dette kan hindre levering av oksygen, ernæring og hydrering gjennom hele kroppen.»

Videre står det i artikkelen om hvordan det å bytte ut kosten kan nøytralisere syre:

«Å bytte ut vann med alkalisk vann, eller – i hvert fall bytte ut en del av vannet man drikker i løpet av en dag, kan være en fin måte å få i seg mer alkalier for å nøytralisere all syren vi får i oss.»

– Helt feil

Jonas Kinge Bergland rister på hodet, og sier dette ikke stemmer.

– Vi får ikke tykkere blod, ikke dårlig sirkulasjon, det hindrer ikke levering av oksygen, og alkalisk vann kan ikke nøytralisere syren vi får i oss. Dette er tull.

Legen forklarer at kroppen vår har et komplekst system som justerer pH gjennom pusten, nyrene og blodet. Om vi får ubalanse i syre-base balansen i kroppen skyldes det alvorlig sykdom. Bergland sier at vanlig mat og drikke ikke kan påvirke denne syre-base balansen slik Drink Cool skriver i sin artikkel.

Ernæringsfysiolog Kari Bugge har også sett nærmere på artikkelen.

– De fremstiller det som om det er en generell utfordring at vi har for høye nivåer av syre i blodet, og at vi ved å drikke alkalisk vann hjelper kroppen å komme i syre/base-balanse.

Bugge forklarer at dersom dette hadde vært et faktisk problem, så ville det utløst alvorlige tilstander som ville krevd medisinsk behandling.

– Saken er at kroppen vår har utmerkede systemer for å sikre denne balansen. Når vi kommer i ubalanse - med for høye eller for lave nivåer av syre, skyldes det oftest en underliggende sykdom, bekrefter Bugge.

– Veldig alvorlig

Alexander H. Sandtorv, førsteamanuensis i organisk kjemi ved UiO, reagerer også på hvordan selskapet forsøker å selge vann.

– De sår jo tvil om hvordan kroppen vår fungerer, og hvordan pH egentlig fungerer i drikkevarene vi drikker. Jeg synes jo dette er veldig alvorlig og jeg håper virkelig at de endrer denne markedsføringen, sier Sandtorv.

KJEMIKER: Alexander H. Sandtorv har målt pH på vannet. Foto: Ingrid Nordheim/TV 2 hjelper deg.

Også vannet i springen er alkalisk

Sandtorv har på oppdrag fra TV 2 hjelper deg målt pH både på Drink Cool sitt vann og drikkevann som leveres i springen til deler av Oslo.

Både drikkevannet og Drink Cool sine produkter er alkaliske, noe som betyr at de har en pH som er over 7.

I testen har drikkevannet i Oslo en pH på 7,7, det samme har også Cool Apple Twist. Cool sitt produkt med sitronsmak har en pH på 8, og boksen uten tilsatt smak, Cool Natural, har en pH på 8,7.

Mye av norsk drikkevann er alkalisk, både Kristiansand, Bergen, Trondheim og Bodø har drikkevann med en pH på rundt 8.

Men ifølge Sandtorv har ikke dette noe å si for helsen vår.

– Når de henger seg veldig fast i pH på vannet, så virker det som pH er viktig for oss og for helsen vår og hvordan kroppen håndterer vannet. Men det er ikke sant i det hele tatt. Ikke bare er det sånn at pH-en er lik som i drikkevann. Det har og heller ingenting å si, forklarer Sandtorv.

– Har mest sannsynlig ikke kontrollert godt nok

Harald Maartmann er daglig leder i Drink Cool. Han sier selskapet vil rette opp påstandene.

– Dere bruker en rekke helsepåstander på nettsidene som er uriktige, hvorfor gjør dere det?

– Det har ikke vært vår intensjon i det hele tatt. Vi vil gjerne være tydelig på det at vi ikke ønsket å påstå at det skal være noe bra eller dårlig for helsa vår. Når det gjelder Cool så er vi opptatt av at folk skal drikke vann. Og det står jo også på kartongen vår at man skal drikke vann fra springen hvis man kan, og velge Cool hvis man er på farten, sier Maartmann.

– Men når dere har lagt ut disse påstandene har dere ikke kontrollert de i forkant?

– Vi har mest sannsynlig ikke kontrollert de godt nok. Vi har vært tydelig på at vi ikke ønsker å komme med noen som helst påstander i intervjuet som ble gjort med Suzann Pettersen, sier Maartmann.

– Noe som ikke burde hendt

Videre forklarer daglig leder at markedsføringsartikkelen i utgangspunktet var et intervju som gikk på Suzann Pettersen og hennes erfaring med det å drikke vann i hennes golf-karriere.

– Så kom vi med noen fakta i etterkant av det intervjuet som dere har påpekt at det har vært feil ved. Det er noe som ikke burde hendt, og det vil vi rette opp i.

Maartmann påpeker også at de ikke ønsker å spre noen form for frykt.

– Når dere er så opptatt av i markedsføringen at vannet er alkalisk. Er ikke det litt villedende markedsføring når også vann i springen er alkalisk?

– Jeg klarer ikke se noen problemer med at vi har alkalisk vann, hvis man vil markedsføre at en har mineralholdig vann i springen så gjerne det, sier Maartmann.

Lederen for Drink Cool ønsker å få sagt at når det sies supervann og det snakkes om «bedre enn bare vann», så er det hele pakken.

– Det er vannet vårt som vi er stolte av. Vi har tilsatt mineraler for å skape en god frisk smak på vannet. Vi renser også vannet igjennom sterilfilter og tilfører naturlige smaker, og ikke minst at det er tappet på aseptisk kartong.

Suzann Pettersen har blitt kontaktet via sin manager Christian F. P. Ringvold. Hun ønsker ikke å stille til intervju og henviser til Maartmann.

7- Eleven som selger Drink Cool svarer at produktet selvsagt skal markedsføres riktig:

«Vi ser alvorlig på saken, og er derfor glad for at Drink Cool innrømmer at de har gjort en feil, og har endret sin markedsføring.», skriver 7- Eleven i en e-post.