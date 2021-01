I 2019 ble en Tesla for første gang Norges mest solgte bil. Model 3 sto for den prestasjonen. Dette året leverte Tesla ut biler som var bestilt lenge i forveien – i tillegg til løpende salg gjennom året.

I 2020 bremset det så betydelig opp. Flere sterke konkurrenter kom inn. Tesla hadde også utfordringer med utlevering av biler og dermed ventelister.

Da november var over, var Tesla Model 3 nede på syvendeplass på registreringsstatistikken her til lands, bak biler som Toyota RAV4, Nissan Leaf og Hyundai Kona. Og langt bak de to på toppen: Audi e-tron og Volkswagen ID.3.

8.773 e-tron var utlevert. Tallet for ID.3 var på 5.451 biler – mens Model 3 lå på 3.538 biler.

Formidabel sluttspurt

Dermed så det temmelig lite realistisk ut med pallplass for Model 3. Bortsett fra én viktig faktor: At Tesla tradisjonelt alltid leverer ut mange biler den siste måneden hvert kvartal. I dette tilfellet i desember.

Og gjett om det slo til! Rapportene kom tidlig i måneden: Nå var det full fart i utleveringene av Model 3.

Og når de offisielle registeringstallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) nå er ute, viser de at Tesla Model 3 har hatt en formidabel sluttspurt. Dessuten at bilen ikke bare har klart pallplass. Nei, den klarte også å vippe VW ID.3 ned til tredjeplass, Model 3 ble nest mest solgte bilmodell her til lands i fjor.

Bare en hårsbredd fra å bli Norges mest solgte merke

Tesla Model 3 ble Norges nest mest solgte bil i 2020, 16 flere biler enn VW ID.3 på plassen bak.

Bråstopp for Model S og X

Ikke mer enn 16 biler skilte til slutt de to: 7.770 nye Model 3, mot 7.754 ID.3.

VW ID.3 har fått en litt rufsete start i Norge, det endte med tredjeplass i fjor.

For Volkswagen er nok det en stor nedtur. Opprinnelig spådde de at ID.3 skulle bli Norges mest solgte bil i 2020. Så kom en rekke problemer, med både korona-stenging og tekniske problemer med selve bilen. Lanseringen av ID.3 i Norge har vært preget av at bilen ikke er helt ferdig utviklet. Det har også vært en god del rapporter om feil og problemer på bilene som har blitt utlevert.

Desto stor er naturligvis triumfen for Tesla. Den knallsterke sluttspurten gjorde også at de endte på sjetteplass på merkestatistikken, med totalt 8.737 biler. Det tallet er også svært interessant. Model 3 har altså stått for en svært stor del av salget. De to tidligere bestelgerne Model S og Model X har til sammen solgt under 1.000 biler i 2020.

Her er vår første test av Tesla Model 3

I år kommer denne bilen til Norge, Tesla Model Y. Den vil garantert være med og kjempe om førsteplassen på salgsstatistikkene.

Kommer med Model Y

Det er grunn til å vente at Tesla kommer til å bite svært godt fra seg også i 2021. Nå kommer nemlig endelig den etterlengtede Model Y. Dette er i praksis SUV-versjonen av Model 3, litt større, med mer plass – og også mulighet for syv seter.

Tesla er som vanlig svært tilbakeholdne med å si noe om antall bestillinger, men det er ventet at de har en ordrebank på svært mange biler. Det gjør at Model Y helt sikkert vil være med i kampen om å bli Norges mest solgte bil i 2021.

Ble Norges mest solgte: Utenkelig for bare noen år siden

Video: Her er vår første test av Model 3