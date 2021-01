Forrige sesong kom Manchester United til kort i semifinalen i både Europa League, FA cupen og ligacupen. Onsdag kveld er Manchester City motstander i semifinalen i ligacupen.

Nå mener Ole Gunnar Solskjær det er tid for å ta det neste steget.

– Hvor viktig er det er et godt spørsmål, men jeg kan si at det er veldig viktig. Det vil være et stort steg for dette laget. Det handler ikke bare om å lære å vinne semifinaler, vi fortjener også å være her. Vi er i god form, og vi har ingen unnskyldninger, sier Solskjær på tirsdagens pressekonferanse.

– Det at dere har tapt de siste tre semifinalene dere har spilt, er det noe du har i bakhodet før en sånn kamp?

– Når man kommer til en semifinale, har man gjort mye riktig for å komme dit, men man møter bedre motstand. Vi har forbedret oss mye siden vi var i semifinalen i Europa League. For meg er det et steg i riktig retning, sier Solskjær til TV 2 og fortsetter:

– Det er lett å si «har vi lært», men det handler ikke bare om det, det handler om marginer også. Når man vinner fotballkamper, tenker man ikke på hvilken kamp det er. Man ønsker å vinne hver eneste kamp.

Forrige sesong var det også Manchester City som var motstander for Solskjær og Co. i semifinalen i ligacupen. Den gangen ble oppgjøret spilt over to kamper og Manchester United kom til kort. De røde djevlene tapte 1-3 på Old Trafford, før de slo de lyseblå 1-0 på Etihad. Denne sesongen spilles derimot semifinalen som én enkeltkamp.

– Du har to lag som ønsker å nå finalen. Vi har hatt fire dager hvile etter Aston Villa-kampen og forhåpentligvis har vi flere friske ben. Kampen mellom Chelsea og Manchester City var en kvalitetskamp fysisk og en av de mer intense vi har sett denne sesongen, sier Solskjær.

Semifinalen blir Solskjærs sjuende Manchester derby etter han tok over sjefsstolen på Old Trafford. I desember endte det 0-0 mellom de to lagene da de møttes i Premier League. Det var en kamp Solskjær var svært fornøyd med og 47-åringen mener nå at hans mannskap nærmer seg.

– Jeg har sett framgang og noen ganger viser ikke resultatene hele bildet. Noen av de kontringene vi har hatt har vært fantastiske. Forrige kamp var det vel likt på ballbesittelse, men jeg synes det var framgang. Det er vanskelig å ha ballen på deres halvdel, så man må være smarte. Vi fant balansen, men vi hadde ikke x-faktoren sist gang. Det har vært noen fascinerende kamper og jeg føler at vi nærmer oss, avslutter Manchester United-sjefen.