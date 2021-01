Eva (105) mistet moren til spanskesyken – her får hun den første vaksinen i Stavanger

– Dette var jo ingenting, sier Eva Wendt Ryen (105), rett etter at første dose er mottatt.

Denne spreke pensjonisten ble født midt under influensapandemien spanskesyken, som herjet over store deler av verden mellom 1918 og 1920.

TAKLET DET: Ordføreren mener 105 år gamle Eva taklet vaksineringen fint. Foto: Øyvind Berekvam / Stavanger kommune

På Tasta sykehjem i Stavanger ble hun den første i kommunen til å motta vaksinen. I løpet av tirsdag og onsdag skal 385 vaksiner settes i oljehovedstaden.

– Bevare meg vel. At jeg skulle få oppleve dette i min alder, sier hun.

Eva er én av mange som i løpet av tirsdagen får den første av to doser i kommuner i Norge.

– Ingenting å grue seg til

Wendt Ryen, som snart fyller 106, var bare ett år da hun mistet sin mor til spanskesyken.

Et helt århundre senere er det en ære å få være først, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Nå håper Eva andre i Norge gjør som henne, og tar vaksinen. Hun har ett enkelt budskap:

– Det er ingenting å grue seg til, sier hun.

Ordføreren i Stavanger var tilstede under den historiske tilstelningen. Kari Nessa Nordtun (Ap) er ikke overrasket over den stoiske roen 105-åringen viste da vaksinen ble satt.

– Hun taklet det fint, men så har hun også mye mer livserfaring enn de fleste av oss. Hun fortalte at hun var opptatt av at dette skaper trygghet, sier Nessa Nordtun til TV 2.

Fakta om vaksiner mot koronaviruset i Norge Norge får vaksiner mot covid-19 gjennom EUs fellesordning og har planlagt å kjøpe inn forskjellige typer, avhengig av hvilke som blir godkjent i EU og hvilken effekt de har på ulike befolkningsgrupper.

Det er regjeringen som bestemmer hva som skal kjøpes. Folkehelseinstituttet (FHI) står for innkjøpet.

En vaksine utviklet av Pfizer og Biontech ble godkjent av EUs legemiddeltilsyn EMA mandag 21. desember. De første dosene kom til Norge 26. desember. Vaksinasjonen startet 27. desember.

Før nyttår kom det over 40.000 doser til Norge, mens det er ventet at 40.000 nye doser skal komme i ukentlig i ukene som kommer. Det er satt en prioriteringsrekkefølge for hvem som får vaksine først.

Vaksinering blir gratis og frivillig for nordmenn. I utgangspunktet skal barn ikke vaksineres. Etter hvert som en større andel av befolkningen får vaksine, vil pandemien gradvis avta.

Det er kommunene og sykehusene som gjennomfører vaksineringen. De har allerede erfaring med massevaksinering fra de årlige influensavaksinene.

I noen kommuner blir det fastlegene som gjennomfører vaksineringen, mens det i andre kan bli opprettet egne vaksinasjonslokaler. Kilder: FHI, NTB

Rulles ut over hele landet

Også andre steder i landet er denne tirsdagen startskuddet for utrullingen av koronavaksinen.

Det skjer halvannen uke etter at Svein Andersen (67) fikk den første vaksinen mot covid-19 på Ellingsrudhjemmet i Oslo.

I tiden etter det har kommuner over hele landet klødd etter å komme i gang de også.

FØRSTE STIKK: Sykepleier på Åse helsehus, Ailin Bedir, setter Ålesunds første vaksine på Åslaug Hollingsæter (90). Foto: Arne Rovick / TV 2

I Ålesund var det Åslaug Hollingsæter (90) som var først ute.

– Det er viktig å la seg vaksinere. Jeg anbefaler alle å gjøre det samme slik at vi blir kvitt smitten, sier hun.

På Sørheim omsorgssenter i Sør-Fron ble 101 år gamle Alvhild Flåskjer en av de første i Gudbrandsdalen.

Ifølge hennes barnebarn, gleder hun seg stort til å treffe dem igjen.

– Da de spurte henne om hun ville ha vaksinen, svarte hun: «Ja, hvis det ikke er så mye bivirkninger», sier Alvhilds datter Sigrun Eng (71).



HÅPER PÅ BESØK: Avhild Flåskjer (101) ble en av de første i Gudbrandsdalen. Foto: Aud Synnøve Træet / Sørheim omsorgssenter

– Har vært en tøff tid

På Søreide sykehjem i Bergen var Alvhild Kvalvåg (88) førstemann ut. Hun flyttet inn på hjemmet rett før pandemien brøt ut i Norge.

– Det er stas å være Bergens første. Det er jo det, sier hun til TV 2 etter at sykepleier Camilla Furuseth har satt vaksinen.

88-åringen forteller at det har vært tøft å være innesperret på sykehjemmet under pandemien.

– Nå har solen snudd og det blir lysere dager. Nå håper vi på bedre dager for alle, sier hun.

I likhet med Eva og Åslaug, er hun opptatt av å få frem at det ikke er noe å grue seg til.

– Det gjorde ikke vondt i det hele tatt. Dette må de fleste gjøre, sier hun.

FØRST I BERGEN: Alvhild Kvalvåg (88) synes det er stas å være Bergens første vaksinerte. Foto: Malene Indrebø Langlo / TV 2

Får kritikk for tempoet

Mange mener imidlertid dette burde skjedd tidligere.

De siste dagene har debatten rast rundt hvorfor Norge ikke har kommet raskere i gang med vaksineringen av befolkningen.

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap), føyer seg inn i rekken.

– Nå er det på tide at vi kommer i gang og får fart på vaksineringen. Vi kunne vært klar på et lang tidligere tidspunkt hvis vi hadde fått beskjed om det, sier hun.

Mandag hadde Danmark rukket å vaksinere nesten 50.000 mot 2113 i Norge. Her har rundt 40.000 doser stått på lager i en snau uke.

Mandag sa helseministeren til TV 2 at han er fornøyd med tempoet på det norske vaksinasjonsprogrammet.

– Nå er de på vei ut i kommunene denne uken her, med bakgrunn i at alle kommunene med unntak av fem har sagt at de er klare til å ta imot vaksinen denne uken her, sa Bent Høie.