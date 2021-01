Pai med vårløk og skinke

Denne oppskriften er til 4-6 personer og det brukes en 18-20 cm paiform eller springform.

Dette trenger du:

Paibunn:

200 g hvetemel

90 g kaldt smør i treninger

Eventuelt ¼ ts flaksalt

Ca. ½ dl kaldt vann (2- 3 ss)

Fyll:

100 g bacon eller rester av for eksempel lettsaltet røkt lammelår eller juleskinke

Eventuelt 1 ss olje til steking

150 g revet ost

2 egg

2 dl lett creme fraiche/rømme, matfløte eller melk

Grovmalt pepper, salt

Eventuelt ¼- ½ ts nyrevet muskatnøtt

Ca. 150 g revet hvit ost

Slik gjør du:

Smuldre kaldt smør i terninger i hvetemelet. Tilsett kaldt vann litt etter litt og kna sammen til en smidig deig. Pakk deigen i plast og la den hvile i kjøleskapet i 30-40 minutter.

Varm stekeovnen til 180 grader. Mens ovnen varmes opp, kjevle ut deigen. Rull deigen over på kjevlen og rull deigen over i paiformen. Bunnen og kantene på formen skal dekkes. Prikk deigen med en gaffel.

Legg aluminiumsfolie over paideigen og fyll på tørre erter eller ris, dette for å hindre at deigen kryper under steking. Forstek i varm stekeovn i 15-20 minutter.

Mens paibunnen stekes, stek bacon biter eller varm opp skinke i biter. Visp lett sammen egg og creme fraiche eller fløte/melk. Krydre med salt, pepper og muskat.

Ta formen ut av ovnen, fjern folien med ertene (ta vare på ertene de kan brukes neste gang du lager pai). Fordel bacon eller skinkebiter over i paibunnen, dryss over finsnittet vårløk og revet hvit ost. Hell over eggeblandingen. Sett formen tilbake i stekeovnen og stek i 40-45 minutter. Paien er ferdig stekt når den har «est» seg litt opp, er lett gyllen og er fast når du «rister» lett på formen. La paien hvile ca. 25 minutter før servering.

Server gjerne med en grønn salat.