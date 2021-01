Komikere får kritikk i rasisme-debatt: – Får oss til å føle vi er mindreverdig og «feil»

Norske kvinner med asiatisk bakgrunn har sett seg lei av hverdagsrasisme. Disuksjonen har for alvor blusset opp etter at en eldre episode av «Brille» har sirkulert på internett.

14 år gamle Maja Torjuul fra Nittedal, 27 år gamle Sofie Eun Mjaaland Opdal fra Oslo og 15 år gamle Thelma Ødegård fra Fredrikstad har to ting til felles: De har asiatisk bakgrunn og de reagerer på innholdet i en eldre Brille-episode som ligger på både Discovery+ (tidligere het strømmetjenesten Dplay) og YouTube. Episoden har også blitt sendt på TV Norge.

ENGASJERT: Torjuul har en mor som er adoptert fra Vietnam. Foto: Privat

I episoden spør den daværende programlederen Harald Eia om hvilken plastisk operasjon panelet tror er den mest vanlige i Sør-Korea. Det er nemlig ingen folkeslag som fikser mer på utseende sitt enn dem, ifølge programmet. Eia opplyser at 75 prosent av kvinner mellom 20 og 30 år tar plastiske operasjoner.

Panelet består av Bård Tufte Johansen, Espen Eckbo, Pernille Sørensen og Thomas Seltzer. Sistnevnte begynner å tulle med navlestrengen til koreanere.

– Jeg mener de fjerner navlen til alle spedbarn. Når du spør en koreaner om hvorfor de ikke har navle, svarer de: «Det er fordi jeg er adoptert». De fucker med hodene våre. Alle koreanere jeg vet om er i alle fall adoptert.

Panelet ler og ser litt forskrekket ut av svaret, før Johansen spøkefult poengterer at det ikke er laget deres sitt svar. Eia spør om han tror adopterte barn ikke har navle, hvorpå Seltser svarer:

– Ja, for de har jo ikke biologiske foreldre.

Panelet spør om han tror de er dyrket frem på en fabrikk, og han bekrefter nølende.

Torjuul reagerer på utspillene til Trygdekontoret-programlederen.

– På Brille fleipet de med at folk som er adopterte ikke har navlestrenger og er produsert i fabrikker. Den «made in china»-greia, jeg blir satt ut. Det er folk jeg aldri hadde trodd skulle si og gjøre sånn. Jeg ble satt ut av å se det på TV, sier hun til God kveld Norge.

SMALE ØYNE: Tre av komikerne dro i ansiktet for å endre øyeformen. Foto: Skjermdump/Dplay

Utbredt rasistisk imitasjon

Det er likevel en annen hendelse i programmet fra 2015 Torjuul, Ødegård og Opdal reagerer mer på. Det er når Eckbo, Johansen og Sørensen drar øynene bak for å demonstrere hvilken operasjon de tror koreanerne tar.

Johansen sier først at han tror det har noe med øynene å gjøre, og Sørensen og Eckbo tuller med hvilke operasjoner de tar i den regionen.

Panelet hadde riktig, og det var øyeformen som hyppigst ble operert. Mange fjerner den såkalte epikantiske folden som strekker seg fra øvre øyelokk til neserota, og dekker øyeeplet. Folden forbindes først og fremst med personer i Øst-Asia, Sørøst-Asia og Sentral-Asia.

Det var blant annet på Instagram-kontoen Rasisme.I.Norge at diskusjonen blusset opp. Den anonyme innehaveren av profilen sier følgende til God kveld Norge:

– @Rasisme.I.Norge får meldinger av asiatere som forteller at de opplever at diskrimineringen mot dem er så normalisert og at det ikke blir tatt alvorlig. Flere takker oss for å adressere det. Brille kan være et artig og informativt program, men å fjase inn etnisitet og komme med rasistiske bemerkninger, er aldri innafor. Det går fint an å snakke om hvilken plastisk operasjon som er mest brukt i Sør-Korea, det er ikke diskriminerende, sier innehaveren, og forstetter:

– Hele sketsjen går over i å latterliggjøre det medfødte utseendet deres. Slike sketsjer er en av hjertesakene til @Rasisme.I.Norge, hvor vi belyser og lærer bort hva mange kan oppleve som diskriminerende for forskjellige folkegrupper. For det er jo hele poenget med kontoen, å bli bedre kjent med minoritetene som bor i Norge, og hvordan vi kan ta bedre vare på hverandre.

KOMIKERE: Både Harald Eia og Bård Tufte Johansen er blant Norges mest populære komikere. Foto: TV Norge/Pressebilde

Torjuul er blant dem som har kommentert innlegget på den lukka profilen. Hun syns det er greit at de snakker om operasjonene, men syns de kunne spart seg for å smalne til øynene.

– Jeg reagerer på at de drar øynene bak. Det er noe som flere asiatere har blitt ertet og mobbet for.

Som halvt asiat har hun selv opplevd dette mange ganger, særlig på skolen.

– Folk kommer og drar øynene bak. De sier for eksempel «ching chong» og «ling ling». Hvis jeg, og andre, ber dem stoppe med det, så sier de at det er tull og at vi ikke burde ta oss nær av det. Folk har gått forbi meg og ropt «ching chong», ledd litt og fortsatt videre. Dette er for eksempel folk på skolen som er ett år eldre enn meg. Det er veldig normalistert med slike rasistiske kommentarer og imiteringer i Norge.

Hun sier at lærerne hennes bare smiler til henne og later som ingenting har skjedd, når slike situasjoner oppstår.

Svarer

Det er også flere som reagerer på at Eia avslutter sekvensen med å si: «Dere sørkoreanere opererer dere for å se mer ut som oss europeere, men dere er fine akuratt som dere er! Neida, jeg bare tulla».

God kveld Norge har kontatet Eia via hans managerment, og fått et kort svar. Komikeren sier at han ikke har fått med seg debatten. Han er åpen for at episoden kan fjernes fra arkivene hvis noen har blitt lei seg.

Kommunikasjonsdirektør i Discovery, Hanne McBride, sier følgende om saken:

– Vi vil se på innspillet og vurdere det.

Sørensen, Eia, Johansen og Seltzer er ansatt i NRK på forskjellige kontrakter innen TV og podkast. Kanalen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere enn at statskanalen på generelt grunnlag tror publikum forstår at humor laget i en annen samtid kan ha en annen aksept for ord og hodlninger.

Samtlige av komikerne nevnte i denne artikkelen har fått mulighet til å kommentere saken, men har ikke besvart våre gjentatte henvendelser de siste dagene.

I kommentfelt under denne sketsjen er det også flere som mener at man bør slutte å lete i arkiv etter gamle episoder for å se om noe kan oppfattes som rasistisk. Andre mener at humor er subjektivt og man skal kunne tulle om alt, så lenge det er morsomt. «Å sette ting på spissen er jo kjempegøy, så lenge det ikke er ment seriøst», står det i en kommentar.

PANEL: Thomas Seltzer, Bård Tufte Johansen, Espen Eckbo, Harald Eia og Pernille Sørensen får alle kritikk. Foto: TV Norge/Pressebilde

Følte seg skitten

Sofie Eun Mjaaland Opdal beskriver lignende opplevelser fra egen oppvekst som Torjuul skildret. Hun sier slikt er normalt for asiatere.

– Det er innslag som disse som legitimerer og normaliserer det å dra øynene sine bakover for å gjøre narr av asiatere. Barn og ungdom plukker dette opp, og ved å vise dette i beste sendetid sender man signaler om at dette er helt greit. Det er det ikke. Å bli systematisk gjort narr av fordi man ikke har et vestlig utseende gjennom barndommen og ikke minst ungdomsårene, er ekstremt skadelig for selvbildet.

– Her snakker jeg av erfaring. Lenge følte jeg meg underlegen og regelrett skitten blant andre på min alder med vestlig utseende på grunn av dette. Jeg synes handlinger som vist i episoden underbygger at harselering om dette er OK.

27-åringen er adoptert fra Sør-Korea. Hun syns også det må være lov å tulle med både asiatere og plastiske operasjoner, men reagerer på måten det blir gjort på.

REAGERER: Sofie Eun Mjaaland Opdal er adoptert fra Sør-Korea. Hun har ofte blitt ertet for måten hun ser ut på. Foto: Privat

– Jeg synes det var utrolig unødvendig med etterligningen av asiatiske øyne. Svært paradoksalt at vi på en side skal være et samfunn som higer etter å underbygge at folk er gode nok som de er, uten at de trenger å endre på utseendet sitt, samtidig skal de sitte å gjøre narr av det utseendet som mange sørkoreanere ønsker å operere bort, derav temaet til hele sekvensen. For meg virker det hyklersk – med mindre det at folk er gode nok som de er uavhengig av utseendet kun gjelder for folk med vestlig utseende, sier hun, og fortsetter:

– Jeg kan godt forstå at dette er humor, men jeg synes det blir helt feil når det sitter hvite mennesker i beste sendetid og harselerer på den måten, med ting de aldri kommer til å forstå konsekvensen av, fordi konteksten er mer enn bare å bli gjort narr av. Det får en ikke bare til å føle seg mindreverdig eller «feil» på mange måter, men det kan virke som om det vestlige utseendet tilsynelatende skal være normen og idealet, og at avvik ses på som dårligere; noe å gjøre narr av.

Opdal ønsker å understreke at hun ikke tror majoriteten bedriver rasisme med overlegg.

– Heldigvis hører det sjeldenhetene til, at man blir utsatt for grov sjikane og hets på bakgrunn av sin etnisitet. Det er derimot denne typen hverdagsrasisme jeg vil til livs; jeg tror ingen på Brille i utgangspunktet tenker at jeg er mindreverdig fordi jeg ikke har et vestlig utseende, men det å tankeløst harselere uten å forstå de vonde følelsene som ikke-vestlige kan oppleve når deres etnisitet blir gjort narr av, det synes jeg er helt feil. Bare fordi noe ikke er «ment» rasistisk, betyr det ikke at det ikke er det.

FREDRIKSTAD: Thelma Ødegård har tilbragt halvparten av livet sitt i Beijing. I 2013 flyttet hun og familien til Fredrikstad. Foto: Privat

Får støtte

Thelma Ødegård er enig med mye av det Torjuul og Opdal har sagt. Hun har også opplevd mye rasisme, blant annet ved å bli kalt «hundespiser» og «flaggermusspiser».

– Episoden fikk meg umiddelbart til å tenke på mine erfaringer. Bare latteren og måten de dro øyene deres bak fikk meg til å tenke på da jeg ble utsatt for slik rasisme, spesielt da jeg ble mobbet for mitt utseende og hovedsakelig øyene mine.

Hun sier at mange asiatere ikke tør å si ifra når de føler seg ukomfortable, fordi de frykter at den andre parten skal bli voldelig om de påpeker rasistiske holdninger. Hun har vonde minner fra barneskolen.

– Da vi var unge, hørte vi sanger om kinesere; den verste sangen forklarte hvordan stygge barn ble skapt. Klassekamerater dro det ene øyet nedover for å være japansk, den andre øyet oppover for å representere den kinesiske faren, tungen ble stukket ut fordi broren var en hund, nesen var opptrukket fordi onkelen var en gris, og så videre. Vi ble sammenlignet med dyr og resultatet var en stygg grimase.

Ødegård syns det er trist at et helt publikum ler av det hun kaller rasistiske vitser. Hun tror mange ikke forstår hvor skadelig slike vitser er for asiatere.

– Sekvensen i Brille klarte å demonstrere at rasisme mot asiatere er normalisert i Norge. Den beviser at disse kjente mennesker er uvitende, og skjønner rett og slett ikke hva slags skade de påfører. Jeg ser ingen moralsk eller etisk kompass i denne sekvensen. Dere som kjendiser har et stort publikum, og må skjerpe dere og vite hvordan dere skal være morsomme på en ansvarlig måte, sier 15-åringen, før hun forklarer videre:

– Dere hadde muligheten for å være morsomme og engasjere publikumet i et interessant tema, men bestemte dere for å kaste inn stereotyper, diskriminering og oppmuntre til rasistisk oppførsel. Det finnes mange andre måter å være morsomme på, som ikke går på andres bekostning.

Se sketsjen i sin helhet nedenfor.

Korona- og sex-antagelser

Avslutningvis ønsker Sofie Eun Mjaaland Opdal å gjøre medborgere oppmerksomme på at hun føler det har blitt økt rasisme mot asiatere det siste året, mye på grunn av koronaviruset.

– Jeg opplevde å bli skreket til av en mann som gikk forbi arbeidsplassen min. Han sa jeg måtte «dra tilbake til Kina med koronaen min», helt uprovosert. Men jeg tror rasisme mot asiatere ofte blir forbigått og ignorert fordi det i mange tilfeller faller i kategorien hverdagsrasisme. Det kan til og med være folk som gjerne «mener det godt», som for eksempel en seksuell form for rasisme jeg er svært kjent med.

Hun sier at allerede i tenårene kom fremmede gutter bort til henne og spurte om: «det er sant at asiatiske jenter er trangere?». Folk har også antatt at hun er prostituert.

– Det vonde er at jeg i begynnelsen så på dette som komplimenter. Jeg så på dette som komplimenter fordi jeg hadde blitt ertet for mitt asiatiske utseende, og denne typen oppmerksomhet var den første positive oppmerksomheten jeg opplevde rundt min etnisitet. Jeg merket ikke at det var en komplett objektivisering av etnisiteten min. Via mitt ikke-vestlige utseendet ble jeg altså automatisk seksualisert, og resultatet av det overnevnte er at jeg som adoptert hver gang kvier meg for å for eksempel gå på restaurant med min etnisk norske far, fordi jeg frykter at folk skal anta og konfrontere meg med spørsmål om jeg er prostituert eller «betalt for og hentet nede i Thailand».