Rowan Atkinson (65) vraker Mr. Bean: – Liker ikke å spille ham

– Det er stressende og utmattende, og jeg gleder meg til slutten på det, sier han til nyeste utgave av Radio Times.

FORAN PRESSEN: Rowan Atkinson under et pressetreff i forbindelse med filmen «Johnny English Reborn» i Roma i 2011. Foto: Andrew Medichini/AP

Han sier at han fremover kun kommer til å gi stemmen sin til animasjonsserien «Mr. Bean».

– Det er lettere for meg å opptre som karakteren vokalt enn visuellt. Jeg liker ikke å spille ham. Ansvaret er ikke trivelig, sier han.

Frem og tilbake

Klønete og barnslige Mr. Bean dukket første gang opp i 1990 på britiske ITV, og ble fort en populær skikkelse.

Mr. Bean har hatt hovedrollen i to filmer, men i 2011 sa Atkinson at han la figuren på hylla fordi han ikke ville at karakteren skulle bli «gammel».

– Bortsett fra det faktum at dine fysiske evner begynner å avta, synes jeg også at noen i femtiårene som oppfører seg barnslig blir litt trist, sa han til The Telegraph.

Men, året etter dukket han opp som Mr. Bean igjen under London-OL, og i 2016 sa han at han aldri kom til å pensjonere figuren.

Likte kun Blackadder

Atkinson sier at den eneste karakteren han har likt å spille, var figuren «Sorte Orm» i BBC-serien med samme navn.

SORTE ORM: Rowan Atkinson i rollen som den populære karakteren «Sorte Orm». Foto: Fra serien

I likhet med Mr. Bean, ble også «Sorte Orm» på 80-tallet en svært populær karakter.

– Jeg liker egentlig ikke prosessen med å lage noe, kanskje med unntak av «Sorte Orm», sier han til Radio Times.

Til tross for at han trivdes i denne rollen, tviler han sterkt på at karakteren eller serien gjør comeback.

– «Sorte Orm» representerer den kreative energien vi alle hadde på 80-tallet. Å prøve å kopiere det nok hadde ikke vært enkelt, sier han.