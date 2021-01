Derfor går vaksineringen i Norge tregere enn i flere andre land

Forrige uke kom den første ordinære leveransen av vaksiner til Norge, 40.000 doser.

Per søndag var 2200 personer vaksinert mot koronaviruset i Norge.

I Danmark, til sammenligning, er rundt 40.000 blitt vaksinert.

Direktør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet sier at det er flere årsaker til at det ikke går like raskt i Norge.

Dosene sendes fra vaksineprodusenten Pfizers lager i Belgia og til et lager i Norge som kan oppbevare vaksinen ned til -70 grader og videre til de regionale helseforetakene.

Fem dager etter

– Derfra planlegges det en komplisert kjørerute fra sykehusapotekene og til hver enkelt kommune, sier Bukholm til TV 2.

GÅR TREGERE: Direktør i Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm, sier at de har valgt en modell for vaksinasjonsprogrammet som gjør at det i starten ikke går fort med vaksineringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Når de store eskene med vaksiner ankommer Norge, må de tilpasses.

– Dosene kommer i ganske store pakninger, de må brytes opp og pakkes om igjen av farmasøyter, sier Bukholm og fortsetter:

– Dette tar nok totalt sett fem dager, så vi ligger nok fem dager etter Danmark.

– Hvorfor tar det lenger tid i Norge enn i Danmark?

–Det er fordi vi har valgt en modell som nok er litt mer komplisert i og med at vi bygger på at det er kommunene selv som driver vaksinasjon. Vi har 356 kommuner i Norge, noen er store, noen er veldig små. Alle disse kommunene skal nås, sier Bukholm.

FHI har valgt den modellen for å sikre at flest mulig får vaksinen, sier Bukholm videre.

Se her hvor mange doser din kommune får i uke 1.

– Skjønner utålmodigheten

Instituttets erfaring er at når kommunene selv driver vaksinasjonsarbeidet, sørger de også for at de får gitt informasjon på en god måte og sporet opp dem som har mest nytte av vaksinen i første runde, sier Bukholm.

– En ting til som vi er veldig redd for, er at vaksinedosene går til spille. Å sikre dem på en god måte og at vi ikke har et rush nå, tror jeg er viktig, sier han.

– Er du bekymret for at dere ikke har valgt rett strategi?

– Vi skjønner folks utålmodighet. Når vaksinen endelig har kommet, skjønner jeg at folk vil ha den. Samtidig mener vi at den strategien vi har valgt er den tryggeste måten å gjøre det på.

– Betyr det at de ikke gjør det på en trygg måte i Danmark?

– Danmark er en helt annen befolkningstetthet i Norge. Hadde vi hatt samme tetthet i Norge også, hadde nok valgt en annen modell, sier Bukholm.

Israel vaksinert flest

I tillegg til Danmark, er også en rekke andre land godt i gang med vaksineringen.

Israel er det landet i verden som har vaksinert desidert flest per 100 innbyggere, ifølge den vitenskapelige nettpublikasjonen All of Our World in Data.

Land som har vaksinert flest per innbygger Antall vaksinerte per 100 innbygger Israel: 14,14

Bahrain: 3,62

Storbritannia: 1,39

USA: 1,38

Danmark: 0,81 Alle land vaksinerer med Pfizer/BioNTech-vaksinen. Kilde: All of Our Wold in Data.

På søndagens pressekonferanse sa statsminister Erna Solberg (H) at hun synes det var for tidlig å gjøre opp regnskap for hvor mange hvert land har vaksinert før det har gått lenger tid.

– Vi får heller ta opp status om dette har fungert godt nok når det har gått 14 dager eller tre uker og se hvor godt vi har klart å få dette til, sa hun.

Før sommeren

Onsdag skal EU vurdere om Moderna-vaksinen også skal godkjennes. I likhet med Pfizer-vaksinen må også den lagres svært kaldt.

Dersom den blir godkjent, vil det bety at 70 prosent av den voksne befolkningen i Norge kan være vaksinert før sommeren med enten Moderna-vaksinen eller Pfizer-vaksinen, ifølge Bukholm i FHI.

– Når tror du med vi vil leve som normalt?

– Svaret på et det er ingen som vet. For det første tenker vi at det er viktig få vaksinert de som har størst risiko for å få et alvorlig forløp av sykdommen eller dø av den, og når vi har fått vaksinert den største delen av risikogruppene, er det aktuelt å ta ned noe av tiltakene, sier direktøren.

Tidligere tirsdag skrev TV 2 om ordførere som avfeier statsminister Solbergs påstand at de fleste kommuner har valgt å vente med å sette vaksinen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sa at han var fornøyd med tempoet på vaksineringen, også målt opp mot Danmark.

– Nå er de på vei ut i kommunene denne uken her, med bakgrunn i at alle kommunene med unntak av fem har sagt at de er klare til å ta imot vaksinen denne uken her, sa Høie til TV 2.