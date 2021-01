Spice Girls planlegger stort comeback

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ifølge Melanie Brown (45) planlegger Spice Girls en ny turné med gruppa for å markere deres 25-årsjubileum. Én ting kan likevel sette en stopper for planene.

Den populære jentegruppa Spice Girls slapp sin debutsingel «Wannabe» i 1996 og feirer dermed 25-årsjubileum i år.

Det har de tenkt til å feire med flere show i sommer ifølge Melanie «Mel B» Brown, eller «Scary Spice» som hun også kalles.

Showet må tilfredsstille regler

The Mirror skriver at Spice Girls ønsker å gjennomføre turnéen så snart det er muligheter for det. På grunn av koronaviruset som herjer må de vente til restriksjonene tillater dem å gjennomføre showene som de planlegger.

– Folk trenger litt underholdning. Musikk bringer folk sammen, sier «Mel B».

90-TALLET: Spice Girls hadde sin storhetstid på 90-tallet og leverte flere hitlåter. Her har de vunnet MTV-pris for beste gruppe i 1997. Foto: Åserud, Lise

Hun innrømmer at koronarestriksjonene kan sette en brems på alle planene de lager. 45-åringen forklarer at det er vanskelig å lage et show som tilfredsstiller alle regler og informasjon som er gitt, ettersom det endres uke for uke.

Likevel håper hun at Spice Girls kan gjennomføre turnéen så snart det lar seg gjøre, og at koronarestriksjonene ikke setter en stopper for det.

– Vi er absolutt klare - det er bare et spørsmål om tidspunkt og sikkerhet, sier hun.

«The Masked Singer»

I 2019 var Spice Girls også på turné, men uten Victoria Beckham, «Posh Spice», på scenen.

UTEN BECKHAM: I 2019 dro Spice Girls ut på turné uten Victoria Beckham som ikke ønsket å være med. Melanie Brown håper at Beckham blir med på årets nye turné. Bildet er fra 2012. Foto: Leon Neal

Showet ble bare gjennomført av Brown, Emma Bunton «Baby Spice», Geri Halliwell «Ginger Spice» og Melanie Chisholm «Sporty Spice».

Beckham tjente likevel hele 11 millioner kroner på reunion i 2019 selv om hun aldri var på scenen en eneste gang. Brown har et håp og ønske om at Beckham blir med på jubileums-turné i år.

Nylig var Brown også med i «The Masked Singer UK» og hun måtte ta av masken lørdag. Selv tror hun det var lett å kjenne henne igjen på grunn av sin Leeds-dialekt og bakenden som var synlig i hennes sjøhest-kostyme.

Det var flere seere som ikke likte at hun gikk ut at konkurransen så tidlig ettersom hun er et popikon.

I samme program som «Mel B» har vært en del av spekuleres det rundt viking-kostymet. Flere mener nemlig at det kan være Norges Aha-artist Morten Harket som befinner seg bak masken.