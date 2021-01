Dansk håndballstjerne klar for Storhamar

Storhamar har signert den danske kantspilleren Ann Grete Nørgaard Østerballe (37). Hun erstatter Kristin Venn, som er gravid.

Nørgaard Østerballe har spilt 139 landskamper for Danmark. 37-åringen kommer fra den rumenske storklubben Râmnicu Vâlcea. Like før jul fikk spillerne i klubben varsel om lønnskutt. De som ikke aksepterte sto fritt til å finne seg ny klubb.

Nå har Storhamar kapret venstrekanten.

– Det virker veldig spennende. Jeg skal inn og ta mye ansvar, og jeg har alltid elsket Norge som land. Dere har et superflott land og er den beste håndballnasjonen, sier Nørgaard Østerballe til TV 2.

– Jeg har sett litt på Storhamar etter at jeg skrev under, og jeg synes det er et veldig, veldig godt lag med mange dyktige og spennende spillere. Jeg håper å være med å løfte laget, fortsetter hun.

Nørgaard Østerballe har tidligere spilt for Viborg og Randers.

– Jeg har masse erfaring og rutine. Jeg håper jeg kan komme med råd. Det er sjelden jeg er tilfreds. Jeg vil alltid bli bedre og vinne flere kamper. Nå håper jeg å vinne masse med Storhamar, sier hun.

Storhamar har vunnet elleve av elleve kamper og utfordrer for alvor Vipers Kristiansand i toppen av norsk kvinnehåndball. Rivalene fra Kristiansand står med ti seire av ti mulige. De to klubbene møtes for første gang denne sesongen 3. mars. De møtes også i siste serierunde.