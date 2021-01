Dater eldre kjendiskvinne

I fjor ble det kjent at det ble slutt mellom Olivia Wilde (36) og Jason Sudeikis (45), etter nesten ti år som kjærester og syv år som et forlovet par. Wilde og Sudeikis startet å date i november 2011 og ble forlovet to år senere i januar 2013.

Nå ser det imidlertid ut som at 36-åringen har funnet seg en yngre flamme, og det er ingen ringere enn artisten og moteikonet, Harry Styles (26). Det melder flere utenlandske medier.

Styles og Wilde ble sett holde hender da de var gjester hos 26-åringens agents bryllup.

I den ene hånden noe godt i glasset, og i den andre, Olivia Wilde.

Flere spekulerer i om at duoen mest sannsynlig falt for hverandre på settet til den kommende filmen «Don’t Worry Darling» hvor de spiller ektepar.

En kilde forteller til avisen, Daily Mail, at 36-åringen har vært en del på besøk hos Styles.

– Olivia og Harry har kommet hverandre nær og paret har tilbragt mye tid sammen de siste ukene. Hun har besøk han hjemme ved flere anledninger.

26-åringen har tidligere vært sammen med stjerner som Taylor Swift (31) og Kendall Jenner (25), mens Wilde var gift med den italienske prinsen, Tao Ruspoli (45) fra 2003 til 2011 før hun møtte Sudeikis.