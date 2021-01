Løgner i natten

– Kjemp for Trump! Kjemp for Trump!

De taktfaste ropene fra flere tusen mennesker slenges ut i den kalde januarnatten. I timevis har de ventet på helten. Tusenvis av mennesker. Noen her fra Dalton, andre fra nabostatene Tennessee, Alabama og de to Carolinaene. En jeg treffer har reist helt fra Texas.

I USA: TV 2s USA-korrespondent Fredrik Græsvik.

Og nå står han her foran dem. Fløyet inn i det grønne og hvite helikopteret med kallesignal Marine One. På en flystripe et stykke utenfor byen. I et område der mange folk bor i enkle husvogner og både arbeidsledighet og smittetall er rekordhøy. De beundrer ham. Fordi de mener at han har ryddet opp i den politiske korrupsjonen i Washington og gjort USA til et bedre land.

Voldelige opptøyer

Han belønner dem med falske forhåpninger og løgner. Den ene etter den andre om hvordan valget ble stjålet fra dem. At han egentlig vant alle vippestatene, inkludert Georgia, og at demokratene forsøker seg på et kupp. Det slenges ut falske påstander om hvor mange døde som avla stemmer, og at demokratene ikke vil gå av veien for å gjøre det samme i dagens senatsvalg.

– Vær på vakt, advarer han.

Om USAs 45. president faktisk tror han vant, er ikke godt å si. Men han gjør det klart at han vil tviholde på makten.

– Vent og se hva som skjer de neste par ukene. Vent og se.

Han lar det henge. Hva kommer til å skje? Vi vet at det blir store demonstrasjoner i Washington onsdag. Kanskje utvikler de seg til voldelige opptøyer. Vi har sett det før.

Vi vet også at alle de ti nålevende tidligere forsvarsministrene i et felles opprop har advart om å la militære styrker bli brukt i en politisk prosess. Inkludert to av Trumps egne. Har de fått nyss om noe? Er det generaler i Pentagon som finner situasjonen ubekvem, og har varslet?

Frykter sosialisme

– Vi skal kjempe som bare faen. Taper man, så taper man, men når man vinner med et et valgskred, er alt annet uakseptabelt, sier presidenten som tapte så det sang.

Følgerskaren jubler for sin leder.

– Jeg tror ikke han tapte. Vi lever i en løgnaktig verden der vi ikke får sannheten, sier Tammy DiSantiago til meg.

For den kristenkonservative kvinnen i 70-årene var abortsaken den avgjørende. Hun frykter hva «sosialistene Biden og Harris» vil gjøre med USA. At de såkalte bevisene har blitt avvist av den ene domstolen etter den andre, ser ut til å prelle av.

– Faktisk så er alle bevisene jeg har sett for Trump og Joe Biden».

Chris Jordan har tatt turen ned fra Chattanooga, Tennessee. På hodet sitter en rød MAGA-cap.

– Jeg har sett bevisene med mine egne øyne, påstår han, og sier han tror Trump snart vil legge dem frem for oss alle.

Konspirasjonsteoriene sprer seg. Folk tror det de leser på nettet, uten alltid å vite hvem det kommer fra. De tror demokratene og journalistene samarbeider for å ødelegge denne flotte nasjonen.

– Vi vant

Onsdag har visepresident Mike Pence den litt uheldige jobben med å lede seremonien der kongressen bekrefter at Joe Biden vant valget.

– Jeg håper Mike Pence står opp for oss, sier Trump.

Smilende sier presidenten at «hvis ikke, vil jeg ikke like ham så godt».

Vi vet at han kan bli forbanna på medarbeidere som ikke gjør som han befaler.

I helgen forsøkte han å presse en partifelle til å endre valgresultatet nettopp her i Georgia, til fordel for Trump. Det gikk ikke så bra. Samtalen er offentliggjort og kan få et rettslig etterspill. Om et par uker mister Donald Trump sin immunitet. Valgfusk og forsøk på å bidra til valgfusk er ulovlig.

– Vi vant denne delstaten 3. november, og nå skal vi gjøre det igjen, sier Trump, før helikopteret løfter ham opp i mørket.



Vekk fra de troende og mot den politiske hengemyra i Washington.