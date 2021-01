At Norge er et annerledesland på nybilsalg er ingen hemmelighet. Her skiller vi oss virkelig ut fra alle andre land i verden.

Først og fremst handler det om alle elbilene, der andelen nå er rekordhøy. Men vi nordmenn skiller oss også ut ved at mange av oss går for mye dyrere biler enn det bilkjøpere i andre land gjør.

Nå er de offisielle salgstallene for 2020 fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) akkurat ute. Her får vi blant annet bekreftet det som lenge har ligget i kortene: Nemlig at Audi e-tron ble Norges mest solgte personbil i fjor. Nærmere bestemt med 9.227 eksemplarer.

Ingen andre steder i verden

Med det ble den også Norges mest solgte SUV og Norges mest solgte firehjulstrekker. Og det er litt av en prestasjon av en bil som fort koster tre kvart millioner kroner, ofte også mer.

Historisk er det dessuten at en Audi er mest solgte bil i Norge. At et premiummerke klarer det, er bemerkelsesverdig. Og det ville vært utenkelig, bare for noen år siden.

Ingen andre steder i verden har e-tron noe i nærheten av en slik posisjon. Men i elbil-landet Norge er det altså mulig å få til så høyt salg av en så kostbar bil.

Audi e-tron debuterte i 2019. Fjoråret ble et knallår for Audis elektriske SUV i det norske markedet.

Ny toppmodell

Mye handler her om timing. Mange ventet på at nettopp Audi skulle melde seg på i elbil-klassen. Og da de endelig gjorde det, var det med en bil som passer norske kjøpere som hånd i hanske: SUV, firehjulsdrift, bra plass og grei rekkevidde.

Audi har også vært kjappe med å utvide modellutvalget. De tilbyr bilen med to ulike batteripakker, e-tron 55 og e-tron 50. Den mer sportslige Sportback-utgaven kom også inn i løpet av 2020 og bidro til å holde nyhetens interesse oppe.

Nå er også den nye toppmodellen e-tron 60 S på plass. Den har tre elmotorer, to på bakakselen og en foran. I S-modus leverer de opptil 503 hestekrefter, og 973 newtonmeter dreiemoment. Sprinten fra 0 til 100 km/t tar 4,5 sekunder, og toppfarten er 210 km/t. Akkurat den hastigheten kan du ikke kjøre veldig lenge i, da er nemlig strømforbruket formidabelt.

Innvendig handler veldig mye om skjermer. Det er også mulighet for kamera, i stedet for tradisjonelle speil.

Blir tøffere i år

Batteripakken er hentet direkte fra e-tron 55, med en kapasitet på 95 kWt brutto (86 kWt netto). Selv om aerodynamikken er bedret, er rekkevidden kortere enn på de mer moderate e-tron-variantene: Opptil 350 kilometer etter WLTP-målemetoden.

Det er ventet at e-tron vil bite godt fra seg også i 2021. Men kan den klare å ta førsteplassen igjen? Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen tviler på det:

– Det aller meste klaffet for e-tron i 2020. I år blir det adskillig tøffere. Ikke minst fordi mer folkelige og dermed også rimeligere konkurrenter kommer inn. Jeg tenker da særlig på biler som VW ID.4, Skoda Enyaq, Tesla Model Y og Ford Mustang Mach-E. Også Volvo XC40 P8, som allerede er utlevert til mange kunder. De gir veldig mye av det samme som e-tron, for mindre penger. Flere utgaver av disse har også tildels betydelig lengre rekkevidde enn Audien, sier Møller Johnsen.

Den nye toppmodellen i e-tron-familien er 60 S – her i Sportback-utgave. Den har over 500 hk.

– For en prestasjon!

Han peker også på at antallet bilkjøpere som faktisk kan bruke 750.000-800.000 kroner tross alt er begrenset:

– Ja, det er nok grunn til å tro at en god del av disse nå har "kjøpt fra seg". Volummessig er det langt flere som har mulighet til å bruke 500.000-600.000 på nybil. I år får disse mange nye elektriske alternativer å velge mellom. Derfor tror jeg det blir med ett år på førsteplassen for e-tron. Men for en prestasjon dette har vært! Den kommer nok til å bli husket i mange år, avslutter Brooms redaksjonssjef.

