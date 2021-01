Fotballryktene: – Sergio Ramos kan ende opp i Premier League

Real Madrid-kaptein Sergio Ramos står uten kontrakt til sommeren og har foreløpig ikke tegnet noen forlengelse med Los Blancos. ESPN skriver at Manchester City monitorerer situasjonen tett og vil vurdere å signere 34-åringen gratis i sommer.

The Times skriver at Kevin De Bruyne kommer til å avslå et kontraktstilbud fra Manchester City. Belgieren skal være misfornøyd med tilbudet som ligger på bordet.

Daily Mail skriver at Manchester Uniteds Marcos Rojo har vært i samtaler med Boca Juniors i hjemlandet Argentina, men en avtale er enda ikke på plass for forsvareren.

Sky Sports hevder at Barcelona har gjort Manchester Citys Eric Garcia, Liverpool Georginio Wijnaldum og Lyons Memphis Depay til hovedmålene på overgangsmarkedet. Det er likevel lite sannsynlig at de kommer til å bli kjøpt i januar med det presidentvalget i Barcelona lagt til slutten av måneden. Den ønskede trioen er alle uten kontrakter til sommeren.

Borussia Dortmunds sportssjef, Michael Zorc, utelukker ikke at angriperen Julian Brandt kan bli solgt i januarvinduet. Arsenal skal ifølge Mirror være lystne på den tyske 24-åringen, som vil kunne gi manager Mikel Arteta litt sårt tiltrengt kreativitet i laget.

Football London skriver at Arsenal ikke har noen planer om å kvitte seg med midtbanespiller Mohamed Elneny selv om egypteren kobles til Besiktas. Samme nettsted skriver at Norwich-angriper Emiliano Buendia kan ende opp i London i januar. Det er foreløpig ikke kommet noe formelt bud fra Arsenal. Independent melder at Arsenal vurderer å inkludere en spiller pluss penger for å sikre seg Buendia.

Independent hevder at Chelsea er villige til å gi Frank Lampard mer tid. Skulle de svake resultatene holde frem, er Massimiliano Allegri, Brendan Rodgers, Thomas Tuchel og Ralph Hasenhüttl på listen over ønskede kandidater.

Goal.com skriver at det høye lønnskravet fra Bayern Münchens David Alaba kan sette en stopper for overgangen til Real Madrid. Den anvendelige østerrikeren står uten kontrakt til sommeren, og Real Madrid er ventet å signere ham i kamp med flere storklubber.