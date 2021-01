Samlet inn tre millioner kroner på 12 timer til Gjerdrum-familiene: – Det er helt fantastisk

Duoen bak Instagramprofilen NorgeJodel la ut et innlegg med oppfordring om å være med på en donasjon til de som er rammet av skredet på Ask i Gjerdrum. 12 timer etterpå er nærmere tre millioner kroner samlet inn.

Etter skredet på Ask i Gjerdrum er det opprettet mange innsamlingsaksjoner på Spleis.no for de som er rammet av skredet.

En grov oversikt viser at over fire, nærmere fem millioner kroner er samlet inn.

Én av de største innsamlingsaksjonene har fått inn nærmere tre millioner kroner - på et halvt døgn. I løpet av natten har det kommet inn over én million kroner på spleisen.

I lunsjtider tirsdag er det samlet inn 3,5 millioner kroner.

INSTAGRAM: Kontoen NorgeJodel la ut dette bilde på Instagram mandag kveld. Foto: Screenshot / Instagram

Sander Ofstad er én av initiativtagerne bak Instagramkontoen NorgeJodel. Han forteller til TV 2 at han og partneren bak kontoen, Ole Tessem har fulgt med på saken, og at de ønsket å bruke sin plattform til å samle inn penger for de som et rammet i Gjerdrum.

– Vi la ut et innlegg i går kveld klokken 20. Da ble også spleisen opprettet, forteller Ofstad.

– Det er helt fantastisk. Vi donerte selv 10.000 kroner, og satte en grense på 50.000 kroner. Jeg blir helt rørt over all donasjonen, sier han.

Oppfordret andre store kontoer til å dele

Instagramkontoen har i underkant av én million «følgere». I tillegg til et innlegg, med oppfordring å være med på donasjonen, la de ut en story, som de sendte til andre store kontoer på Instagram.

– Vi ønsker at folk skal bidra til formålet, og at pengene skal gå til de som er rammet. Det er det desidert viktigste for vår del, sier Ofstad til TV 2.

Tok kontakt med «Omsorg Jessheim»

Ideen fikk duoen for cirka én uke siden.

– Vi ventet med å starte en innsamlingsaksjon til vi hadde funnet et godt formål, og ting hadde blitt mer offentliggjort. Vi fant Omsorg Jessheim, og tok kontakt med lederen, Tanya (Fjørtoft Valkve), sier han.

Omsorg Jessheim ble opprettet i 2015, og har som formål å hjelpe folk som har behov for det.

Satt ut

Tanya Fjørtoft Valkve forteller til TV 2 at hun er satt ut av responsen, og ikke minst donasjonen.

– Godt å se medmenneskeligheten og alle som vil hjelpe i en så grusom katastrofe, sier hun og ønsker å rette en takk til Ofstad og Tessem:

– Dette vil hjelpe mange av de rammede.

I skrivende stund er beløpet oppe i tre millioner kroner.

– Det er så absolutt overveldende. Vi hadde aldri forestilt oss dette, sier hun.